Una jutge dona 5 dies a l'alcaldessa de Sant Cugat per retirar una pancarta per l'1-O

Mireia Ingla, alcaldessa de Sant Cugat/@Ajuntament de Sant Cugat





La jutgessa del Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona ha donat un termini màxim de cinc dies des de la seva notificació a l'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Mireia Ingla, com a màxima responsable de l'Ajuntament, per retirar el missatge 'llibertat presos polítics' i el llaç groc de la façana de l'Ajuntament i s'exposa a una multa de 500 euros setmanals sobre el seu patrimoni personal si no ho fa.







El grup municipal de Cs va interposar un recurs contra l'Ajuntament per col·locar a les dependències municipals una pancarta que demanava la llibertat dels polítics independentistes amb un llaç groc, i el consistori va canviar la pancarta per altres cartells penjats a l'interior de les finestres, segons la interlocutòria del passat 5 de març consultada per Europa Press.





La jutgessa ha considerat que aquesta substitució de la pancarta inicial per "múltiples cartells amb el mateix missatge al mateix edifici de l'Ajuntament, és una voluntat deliberada i d'explícita mala fe de no executar una resolució judicial".