S'incendia un dels mercats més grans d'Europa de l'Est després de forts bombardejos a Khàrkiv

El centre comercial de Barabashovo , un dels mercats més grans d'Europa de l'Est, ha registrat un incendi aquest dijous com a conseqüència dels forts bombardejos a la ciutat de Khàrkiv després de tres setmanes d'invasió russa a Ucraïna.





Centre comercial de Barabashovo @ep





El Servei Estatal d'Emergències ha indicat en un missatge al seu perfil oficial de Facebook que, com a resultat del bombardeig, els pavellons a diferents llocs del mercat estan en flames. "Es va rebre una trucada al servei de rescat al voltant de les 14.00 hores (hora local)", ha dit, afegint que almenys dos edificis residencials estan parcialment danyats.





Al lloc, que ocupa prop de 7 hectàrees, hi ha 21 unitats d'equip de bombers i rescat i al voltant de 100 membres del Servei Estatal d'Emergències. A més, els bombers haurien fet almenys 42 viatges per extingir incendis a tota la ciutat.





"Durant l'extinció de l'incendi, l'enemic va disparar novament, durant el qual dos rescatistes van rebre nombroses ferides de metralla. Van ser enviats immediatament a un centre mèdic. Un d'ells va morir a causa de les ferides durant l'hospitalització", ha dit en un comunicat l'alcalde de la ciutat, Igor Terejov, tal com ha recollit l'agència de notícies ucraïnesa Interfax.





La regió de Khàrkiv és un dels principals focus de disputa entre les forces russes i ucraïneses des que el president de Rússia, Vladimir Putin, va donar ordre d'envair Ucraïna fa tres setmanes, el 24 de febrer. En contra del que asseguren Kíev i l'ONU, Moscou esgrimeix que no ataca objectius civils.





L'ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciat que més de 450 civils van resultar morts o ferits els primers onze dies de la guerra a Khàrkiv, la segona ciutat més gran d'Ucraïna, com a resultat dels atacs aeris russos i el bombardeig d'artilleria en àrees poblades.





" A Khàrkiv, les forces militars russes van mostrar menyspreu per la vida dels civils a través d'aparents atacs indiscriminats repetits en àrees poblades ", ha dit el director per a Europa i Àsia Central d'HRW, Hugh Williamson.





Segons la policia regional de la ciutat, entre el 24 de febrer i el 7 de març del 2022, un total de 133 civils van morir, cinc nens, i 319 civils van resultar ferits, segons recull un comunicat de l'organització.





Un portaveu de l'oficina de l'alcalde de Kharkiv ha dit a Human Rights Watch que el 4 de març, aproximadament 500.000 persones romanien a la ciutat, d'una població d'1,8 milions abans de la guerra. Un dels residents ha ressaltat que molts “no s'emporten les seves coses”, sinó que simplement fugen.





"La nostra avaluació apunta a múltiples atacs indiscriminats els primers onze dies d'hostilitats a Khàrkiv, i els informes dels mitjans indiquen que Rússia ha portat a terme més atacs indiscriminats", ha assenyalat Williamson.





"Rússia ha de complir immediatament les seves obligacions d'evitar i minimitzar el dany a civils, i no perdre de vista el fet que s'estan fent múltiples investigacions internacionals per fer rendir comptes als que no compleixen les seves obligacions", ha afegit.





BOMBARDEJOS A LEÒPOLIS





D'altra banda, aquest divendres a primera hora del matí s'han registrat diverses explosions a Leòpolis i, segons l'alcalde de la ciutat, Andrei Sadovi, els míssils haurien arribat a zones properes a l'aeroport, segons ha informat l'agència de notícies Unian.





"Els míssils Rashist van assolir l'àrea a prop de l'aeroport de Leópolis. Encara no puc dir la direcció en temps real, però definitivament no és l'aeroport" , ha dit Sadovi al canal de Telegram.





Segons l'assessor del cap del Ministeri de l'Interior d'Ucraïna, Vadim Denisenko, les explosions s'han registrat cap a les 6.30 hores (hora local), tal com recull l'agència ucraïnesa de notícies Ukrinform.