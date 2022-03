En quina posició es troba el Barça a la llista de clubs amb més ingressos?

El camp del Barça es dirà Spotify Camp Nou /@EP





Quan Leo Messi va sortir del FC Barcelona, les notícies sobre tot allò que l'entitat deixaria d'ingressar no van trigar a sortir. S'havien de vendre menys entrades, moltes menys samarretes, s'anirien patrocinadors etc. I així està passant, perquè el club blaugrana ha caigut al vuitè lloc a la llista de clubs europeus amb més ingressos per sponsors.





Per crear aquesta llista, tenim en compte el pack global del patrocini de la samarreta, la roba d'entrenament i els drets de denominació. Ara, el Barça acaba d'acordar amb Spotify que posarà el nom al seu estadi. Serà Spotify Camp Nou i, gràcies a això, el FC Barcelona ingressarà 67,5 milions d'euros.





A més d'això, el contracte amb la plataforma de streaming també inclou el patrocini de la samarreta dels primers equips del Barça masculí i del Barça femení. Ara Spotify substituirà Rakuten, que era el nom que es podia llegir a les samarretes i per això l'empresa japonesa va pagar 55 milions d'euros per les primeres quatre temporades.





No obstant, això no és suficient per escalar posicions a la classificació. Ni tan sols per acostar-se al Manchester City, que ostenta la primera posició: el club anglès ingressa entre 92 i 97 milions.







Així, com dèiem, la llista dels 10 clubs d'Europa amb més ingressos l'encapçala el Manchester City i el segon lloc també és per a un altre club anglès: el Manchester United ingressa 87 milions. La tercera plaça és per al PSG, equip al qual se'n va anar Leo Messi quan va sortir del Barça, amb uns ingressos de 83 milions.





El quart lloc és per al Liverpool, un altre cop un equip del Regne Unit, que si escau tenen uns ingressos de 83 milions. I a continuació es troba la Juventus, equip italià ingressant per aquestes raons 77 milions.





La segona meitat de la classificació l'ocupen el Reial Madrid (70 milions), Chelsea (62-72 milions) i ara sí, en vuitè lloc, el FC Barcelona amb els 67,5 milions d'euros que pagarà Spotify. Finalment, el rànquing el completen dos equips anglesos més: l' Arsenal (60 milions) i el Tottenham (58 milions).