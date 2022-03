A judici una noia acusada d'apunyalar una amiga per gelosia al sortir d'una discoteca

Arxiu - Sala de l'Audiència Provincial de Madrid. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu









La Secció Quarta de l'Audiència Provincial de Madrid acull aquest dimarts, a les 9.30 hores, un judici contra la jove LCC, per a qui la Fiscalia sol·licita 9 anys de presó acusada d'apunyalar fins a tres vegades una amiga per gelosia.





El representant del Ministeri Públic li imputa un delicte d'homicidi en grau de temptativa i en concepte de responsabilitat civil li reclama una indemnització de 8.800 euros pels dies que va estar ingressada, 21.000 euros més per les seqüeles i un altre 1.000 euros per la intervenció quirúrgica.





Tal com descriu l'escrit d'acusació, cap a les 5.30 hores del 22 de juliol de 2019, LCC va sortir d'una discoteca al costat de YAC i dos amics més.





En el trajecte de tornada al seu domicili, va començar una discussió entre les dues joves "amb motiu de la gelosia entre elles" per la seva amistat amb un dels nois que els acompanyava.





Durant l'enfrontament verbal, l'acusada va treure una navalla i la va esgrimir de manera amenaçadora a la seva amiga per, tot seguit, "propinar-li tres punyalades a la mama dreta, la cuixa esquerra i l'abdomen ".





A continuació, l'acusada va abandonar el lloc dels fets en companyia d'un dels joves, mentre que l'altre va donar avís a la policia i als serveis sanitaris, que van traslladar YAC a l'hospital.





Per interlocutòria de 27 de setembre de 2019, es va acordar la prohibició de LCC d'acostar-se a una distància inferior a cinquanta metres de YAC, al seu domicili, lloc de treball, o qualsevol lloc on es trobi i comunicar-s'hi per qualsevol mitjà durant la instrucció de la causa.





L'acusada va romandre privada de llibertat per aquesta causa des del dia 23 de juliol de 2019, dia de la seva detenció, fins al dia 24 següent, quan se'n va decretar la posada en llibertat prèvia fiança.