Les autoritats ucraïneses confirmen la destrucció d'una planta de reparació d'avions a l'Aeroport de Lviv

Militar mort a Lviv @ep





Les autoritats d'Ucraïna han confirmat aquest divendres la destrucció d'una planta de reparació d'avions situada prop de l'aeroport de la ciutat de Lviv , situada a uns 50 quilòmetres de la frontera amb Polònia, en un conjunt d'atacs de les forces russes.





"Diversos míssils han impactat la planta de reparació d'avions. L'edifici ha estat destruït", ha manifestat l'alcalde de Leópolis, Andrí Sadovi, en un missatge a Telegram. Així mateix, ha dit que l'activitat de la planta s'"havia aturat per endavant i no hi ha víctimes".





"Els equips de rescat treballen a la zona", ha apuntat, minuts després que els mitjans ucraïnesos han informat que s'havien registrat diverses explosions als voltants de l'Aeroport de Lviv. El mateix Sadovi ha confirmat que l'aeròdrom no ha resultat afectat.





La ciutat de Lviv es troba allunyada de les principals zones de combat arran de la invasió iniciada el 24 de febrer per l'exèrcit rus, que la setmana passada va bombardar bases aèries a Ivano-Frankivsk i Lutsk, també a l'oest d'Ucraïna.