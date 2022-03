Demanen 18 anys de presó per a una dona que va intentar tallar el coll al seu fill d'onze anys mentre dormia

Audiència Provincial de Madrid @ep





La Secció Tercera de l'Audiència Provincial de Madrid té previst jutjar aquest dijous, a les 10 hores, un cas en què la Fiscalia Provincial de Madrid sol·licita 18 anys de presó per a SCHG, una dona acusada d'intentar tallar amb un ganivet el coll a el seu fill d'onze anys mentre dormia.





El representant del Ministeri Públic li imputa un delicte d'assassinat en grau de temptativa amb l'eximent incompleta d'alienació mental. La dona patia trastorns emocionals i que tenia alterada de forma “greu” les seves facultats intel·lectives i volitives.





Segons l'escrit d'acusació, cap a les 5 hores del 18 d'octubre del 2020, l'acusada va aprofitar el moment en què dormia el seu fill d'onze anys per intentar tallar-li el coll amb un ganivet . No obstant, la dona no va poder consumar el seu propòsit perquè el jove es va despertar pel dolor.





Va ser llavors quan el menor va començar a cridar i a intentar impedir que li tapés la boca i el nas. A continuació va propinar a la seva mare una empenta i va sortir corrent de l'habitació per demanar auxili a la seva tia, que finalment va avisar la policia.





El noi va patir una ferida incisa a la zona dreta del coll de 12 cm de longitud. L'acusada, en el moment de cometre els fets, patia un trastorn d'adaptació, reacció depressiva perllongada i un trastorn per inestabilitat emocional de la personalitat tipus límit, a més d'un probable trastorn dissociatiu que van alterar greument les facultats intel·lectives i volitives.





La Fiscalia reclama a la dona, que està privada de llibertat per aquesta causa des del dia 18 d'octubre del 2020, una indemnització en concepte de responsabilitat civil de cent euros pels dies que el menor va trigar a curar de les seves lesions i d'altres 10.000 euros pels danys morals causats.