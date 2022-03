Renfe s'alia amb Microsoft per digitalitzar el manteniment de trens i predir avaries

El president de Renfe, Isaías Táboas, i Alberto Granados, president de Microsoft España /@RENFE







Renfe i Microsoft han formalitzat un acord de col·laboració per explorar solucions basades en l'ús de tecnologies d'intel·ligència artificial que permetin digitalitzar i optimitzar les activitats de manteniment de trens i material rodant, així com predir possibles avaries abans que aquestes tinguen lloc.





L'acord inclou una prova d'ulleres HoloLens i eines de realitat mixta per accedir a documentació tècnica i recursos formatius, així com l'ús de plataformes col·laboratives per facilitar la compartició d'informació tècnica, segons informen les dues companyies.





Amb les capacitats analítiques d'Azure i usant tecnologies IOT, realitzaran una prova de concepte que permeti recopilar dades històriques dels trens amb l'objectiu d'anticipar possibles problemes i ajudar a evitar incidències abans que passin, reduint el temps d'inactivitat del material rodant.





El dispositiu de realitat mixta de Microsoft HoloLens pot proporcionar accés complet a esquemes, documents tècnics i a qualsevol procediment o informació addicional per realitzar el diagnòstic o la intervenció al material rodant.





A més, el visor hologràfic permet a qui porta les ulleres de realitat mixta veure anotacions i instruccions complexes sobre els equipaments en què està realitzant una intervenció i utilitzant Dynamics 365 Remote Assist --l'aplicació pot connectar a múltiples col·laboradors-- els operaris podran compartir el seu camp de visió amb experts a centenars de quilòmetres per obtenir suport remot.





L'acord també permetrà comprovar les capacitats de Microsoft Teams, Power Platform i Sharepoint per digitalitzar els diferents recursos d'enginyeria i crear un repositori centralitzat on emmagatzemar els articles tècnics, cosa que permetrà als especialistes de Renfe trobar una àrea de treball virtual senzilla d'utilitzar