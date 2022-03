“Trilogia de la passió”: tres llibres on hi ha “tot l'horror de la família”

Com uns “textos políticament incorrectes sobre la família, la maternitat i la violència” va descriure Silvia Sesé, l'editora d'Anagrama, “Matate amor”, “La feble mental” i “Precoz”, tres novel·les d'Ariana Harwicz, escriptora de Buenos Aires establerta a França, que va publicar entre el 2012 i el 2015 i que l'esmentat segell ha reunit ara en una edició conjunta titulada “Trilogia de la passió”.









Harwicz, coneguda ja del lector espanyol per l'anterior publicació d'una altra obra seva, “Degenerado”, va explicar que en aquestes tres obres batega “tot l'horror de la família”, cosa que va fer que quan es van publicar separadament als diferents països adquirissin diferents itineraris, no exempts de problemes. Per exemple, va tenir problemes a Israel i a França, considerat un país progressista, hi va haver un jutge que va manifestar la seva estranyesa sobre la manera com descrivia la maternitat quan ella mateixa és mare. La raó és que a Europa la “maternitat està molt idealitzada”, si bé en els darrers deu anys s'ha evolucionat molt. Sigui com sigui, “aquestes ensopegades demostren que és un tema que segueix molestant i això constitueix un bon signe”.







L'autora d'aquesta Trilogia va confessar que “quan escric intento expressar paraules, o conceptes i de fet no sóc capaç d'analitzar què és exactament el que subjau després del llenguatge que estic fent servir”. Això fa que es preocupi d'intervenir en les traduccions de les seves obres –“tot el que puc o em deixen”, perquè hi ha idiomes que ofereixen dificultats evidents atès que hi ha paraules de difícil o impossible traducció o que poden ser manejades de manera incorrecta.





Ariana, que pertany a la col·lectivitat jueva, es defineix com a element constitutiu de la diàspora. Ha trobat el seu acomodament en una zona rural de França “envoltada del no-res”, on anuncia que escriurà la seva propera novel·la “tractant d'inventar una altra llengua, un altre soroll, una cosa que sigui diferent de les meves obres anteriors, encara que tinc clar quins són els camins de l'infern, en què no convé ficar-se quan escrius”.





Això sí, continuarà sent “m'agrada una escriptora perillosa capaç de conservar la meva capacitat pertorbadora”.