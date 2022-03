Sánchez sosté que no hi pot haver "27 maneres diferents" d'afrontar la crisi energètica

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha assenyalat des de Roma que Europa ha de donar una resposta comuna a l'augment dels preus de l'energia i el gas perquè es tracta d'un problema europeu que no es pot respondre "de 27 maneres diferents". A més, ha indicat que les decisions han de ser "urgents" i no es pot esperar més enllà del 25 de març, quan se celebrarà el Consell Europeu a Brussel·les.





Pedro Sánchez @ep





En una compareixença amb el primer ministre italià, Mario Draghi , el primer ministre de Portugal, Antonio Costa i el seu homòleg grec, Kyriakos Mitsotakis, ha assenyalat que tots els països europeus s'estan veient afectats "d'igual manera" per la crisi generada per la invasió d'Ucraïna ordenada pel president de Rússia, Vladimir Putin, i per tant la resposta ha de ser comú.





Així, Sánchez ha insistit a traslladar el missatge que els socis europeus, a més d'actuar junts, ho han de fer immediatament. “ Anem tard, ho havíem d'haver fet abans ”, ha afirmat. Així, ha subratllat que és la Comissió Europea qui ha de posar a la taula mesures conjuntes i ha destacat que els països presents a la reunió mantenen una posició comuna.





A més, ha insistit que les mesures no es poden demorar perquè actualment Europa està reforçant Putin que és contra qui s'està combatent.