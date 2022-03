Voluntaris de CaixaBank mobilitzen 10 autobusos per traslladar 400 refugiats a Espanya

L'Associació de Voluntaris de CaixaBank ha mobilitzat deu autobusos a dos combois per traslladar 400 refugiats d' Ucraïna a Espanya.





En un comunicat, l'entitat bancària ha explicat que l'acció s'ha dut a terme amb la col·laboració i de les empreses del grup, entitats socials --com la Fundació del Convent de Santa Clara i Missatgers de la Pau-- i companyies privades .





Voluntaris Caixabank @ep





Els deu autobusos han comptat amb quatre vehicles de suport i un equip de 50 persones entre treballadors de CaixaBank, voluntaris, traductors i personal sanitari, organitzats en dos torns.





El primer estava compost per cinc autocars i diverses furgonetes de suport i va partir de Barcelona dimecres amb destinació a les localitats poloneses de Tarnow, Rzeszów i Przemysl, i ja es troba a la zona de la frontera amb Ucraïna.





L'expedició compta amb la presència de la directora de la Fundació Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram, i del pare Ángel, president de Missatgers de la Pau, ambdues entitats col·laboradores de la iniciativa.





El retorn d'aquest primer comboi està previst per a diumenge, mentre que el segon sortirà dimecres que ve amb tornada prevista per al diumenge de la setmana que ve.





Cada trajecte suposa més de 30 hores de viatge i un recorregut de prop de 2.700 quilòmetres a través de cinc països, i cada comboi estima poder recollir 200 persones desplaçades per la guerra i traslladar-les a Barcelona.





Per als integrants del comboi s'ha dissenyat un pla integral d'acompanyament amb suport professional en la gestió de tràmits , l'allotjament i el procés d'adaptació a la nova vida.

L'entitat ha explicat que els refugiats podran sol·licitar l'accés al sistema espanyol d'acollida a través dels centres d'acollida a refugiats dependents del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.





Han col·laborat en el projecte empreses com Alsa, Ana Palacios (fotografia), Senyoreta Templeton, Decathlon, Eurest, Lacasa, Kima Fruits, Ñaming SL, Mars Incorporated, Aramark, Szendex, Handbol Esplugues, Catai Viatges, Air Europa, Mútua Universal i Vallescar , així com filials del Grup CaixaBank, com CaixaBank Payments & Consumer, imagin, SegurCaixa Adeslas o CaixaBank Facilities Management.