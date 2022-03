El Rei crida les empreses a fer un "esforç" davant les "circumstàncies excepcionals" per la guerra

Felip VI @ep





El Rei Felip VI ha posat en valor l'actuació de governs i empreses per fer front a la pandèmia aquests darrers anys i ha assenyalat que l'esforç haurà de continuar sent "molt necessari" davant les "circumstàncies excepcionals" que es viuen ara per la guerra a Ucraïna.





" Hem viscut, i seguim fent-ho, una etapa d'inestabilitat, que ha tingut un impacte molt negatiu per a l'activitat econòmica, en general ", ha reconegut el Rei durant el lliurament del 'Premi Pime de l'any 2021'.





Felip VI ha apuntat que, avui dia, cal continuar afrontant reptes importants que condicionen l'activitat de les pimes, com els relacionats amb les cadenes de subministrament, els preus de l'energia, les pressions inflacionistes i la inestabilitat geopolítica. A més, a això s'hi suma el fet que els serveis turístics segueixen endarrerits, per limitacions a la mobilitat.





Per això, ha reiterat que les petites i mitjanes empreses requereixen el major suport institucional possible i un impuls per créixer de manera més sòlida, cosa que ajudarà a generar un canvi estructural de més importància que reforçarà el teixit empresarial i contribuirà al creixement econòmic general ja la creació de més i millor ocupació.





En aquest context, ha recalcat que serà clau que els fons europeus contribueixin de manera inequívoca i profunda a impulsar la modernització del país i les empreses per transformar l'economia. "La col·laboració publicoprivada és determinant per contribuir a l'eficàcia i eficiència d'aquests fons que, sens dubte, ajudaran al teixit productiu", ha emfatitzat.







"Necessitem que les empreses segueixin treballant i impulsant l'economia. Sense vosaltres, la recuperació no serà possible i a la Corona sabeu que hi trobareu sempre un suport", els ha traslladat.





Durant el seu discurs a la cinquena entrega dels guardons que atorga el Banco Santander en col·laboració amb la Cambra de Comerç d'Espanya, el Rei ha agraït i lloat el compromís mostrat per totes les pimes espanyoles, especialment en aquests dos últims anys de pandèmia.





En aquest sentit, el Rei ha posat en valor la capacitat d'adaptació d'aquestes empreses, així com la seva perseverança i esforç per tal de mantenir i, en la mesura que sigui possible, generar ocupació i benestar al país . "Sou un orgull per a tots nosaltres", ha aplaudit.





El Rei ha recordat que les pimes suposen el 99% del conjunt empresarial del país, i són responsables de la generació de més del 62% de la riquesa i del 66% de la feina. "Per tant, sou la columna vertebral del nostre teixit productiu; sou la base de l'economia espanyola", ha recalcat.





PREMI PIME DE L'ANY A SEABERY AUGMENTED TECHNOLOGY





El Rei ha lliurat el Premi Nacional Pime de l'Any 2021 a l'empresa Seabery Augmented Technology, de Huelva, dedicada al desenvolupament de tecnologies educatives basades en simulació amb realitat augmentada i virtual.





A més del Premi Nacional Pime de l'Any, s'han lliurat els accèssits nacionals: d'Internacionalització, Yurrita i Fills de Gipuzkoa; Innovació i Digitalització, a Pigchamp Pro Europa de Segòvia; Formació i Ocupació, a Kimitec d'Almeria; i Empresa Responsable, a Teiga TMI, de la Corunya. L'Institut de Medicina Genòmica SL de València ha obtingut la Menció Especial "Reinvenció Covid", que reconeix la resiliència de les empreses davant de la pandèmia.





A l'acte han participat, a més, el ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica d'Espanya, Félix Bolaños, que ha animat les empreses a també ha posat de rellevància "la resistència i capacitat d'adaptació" de les pimes espanyoles en "aquests anys difícils, i ha recordat que els fons europeus Next Generation UE han de "contribuir a l'enfortiment de les pimes perquè aportin més valor" davant dels desafiaments a què s'enfronta el país.





A l'obertura de l'acte, el president de Santander Espanya, Luis Isasi, ha destacat el paper clau dels empresaris com a generadors de prosperitat i els ha felicitat per la seva feina en aquests temps difícils.





Per part seva, el president de la Cambra d'Espanya, José Luis Bonet, ha elogiat la resiliència de les pimes i la seva capacitat de superació, referint-se a elles com l'"autèntic escut social imprescindible per fer front a situacions tan adverses com les que es estan vivint.