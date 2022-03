Albiach demana a Aragonès que assumeixi les regnes de la situació per la vaga docent

Jéssica Albiach, líder dels comuns al Parlament @EP





La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach , ha insistit aquest divendres a demanar al president de la Generalitat , Pere Aragonès , que assumeixi les regnes de la situació per la vaga educativa, com ja li va demanar a finals de febrer: "Rectificar és de savis, i Aragonès encara és a temps de fer-ho".





"No estem fora de temps, estem al mig de la vaga", ha dit en roda de premsa amb el diputat Jordi Jordan després d'una reunió amb el conseller d' Educació, Josep Gonzàlez-Cambray , en què han constatat que només dialogant i acordant amb la comunitat educativa se solucionarà el que Albiach ha qualificat de desgavell.





"No s'entén que, tenint una de les vagues més importants dels últims anys, el president hagi estat desaparegut i hagi estat absent", ha asseverat Albiach , que ha avisat el Govern que pot comptar amb els comuns per millorar la vida de els ciutadans, però que els trobareu de cara si actua d'esquena a la ciutadania.





Ha dit que ha faltat capacitat d´escolta per part del conseller: "Feien falta menys fotos i més empatia", i ha defensat que la Conselleria d´Educació no ha de ser un departament impermeable, i que les transformacions de l´àmbit educatiu no s´han d´abordar des de la improvisació i les presses.





Preguntada pels periodistes, ha assegurat que el conseller preveu reunir-se la setmana que ve amb el comitè de vaga, i que assistirà a la reunió amb voluntat d'assolir acords, segons ella: "Crec que s'ha adonat que s'havia equivocat i de que les grans transformacions no es poden fer d?esquena a la ciutadania".





Els comuns han traslladat a Cambray sis punts en què creu que s'ha de basar una negociació que culmini amb un acord, i que inclouen la proposta d'aplicar una "moratòria mínima d'un curs" a l'avenç del calendari escolar.





També demanen una "aplicació més pausada" del nou currículum d'educació bàsica i més recursos per implementar-ho; més finançament de l'educació de 0 a 3 anys per part de la Generalitat, i una estabilització del professorat interí.





A més, han traslladat el seu suport a Cambray perquè "que faci tot el possible perquè realment el català continuï sent la llengua vehicular" del sistema educatiu de Catalunya , i han demanat ampliar els recursos per assegurar una educació inclusiva.