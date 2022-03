La casa Reial del Marroc fa públic el suport del president Sánchez al pla del Marroc per al Sàhara Occidental

El president del Govern, Pedro Sánchez @ep





Pedro Sánchez ha mostrat el seu suport a Mohammad VI en el pla d'autonomia per al Sàhara Occidental. Així ho ha expressat en una carta enviada al rei del Marroc, qualificant l'estratègia de la de base 'més seriosa i realista' per aconseguir una solució a aquest conflicte.





Segons el comunicat publicat per la Casa Reial marroquina, Sánchez manifestava en el seu escrit que "Espanya considera la iniciativa marroquina d'autonomia, presentada el 2007, com la base més seriosa, creïble i realista per resoldre aquest conflicte". Destacant, a més, "la importància de la qüestió del Sàhara per al Marroc" i "els esforços seriosos i creïbles del Marroc en el marc de les Nacions Unides per trobar una solució mútuament acceptable".













Una posició que no comparteix el Frente Polisario, governant de l'autoproclamada República Àrab Sahrauí Democràtica, que ha rebutjat completament el pla presentat pel regne del Marroc.













GEST A RABAT





El missatge de Sánchez suposa un gest gest cap a Rabat, que anteriorment havia reconegut que el teló de fons de la crisi era la negativa d'Espanya a seguir els passos dels Estats Units que, amb Donald Trump encara a la Casa Blanca, va optar al desembre del 2020 per reconèixer com a marroquí l'antiga colònia espanyola i havia demanat fins i tot "més claredat" respecte a la seva postura.





Com ja ha fet el Govern en els últims mesos, el cap de l'Executiu ha incidit en la importància de la relació bilateral , subratllant que "els dos països estan indissolublement units per afectes, una història, una geografia, interessos i una amistat compartida" i defensant que "la prosperitat del Marroc està lligada a la d´Espanya, i viceversa".





"El nostre objectiu és construir una nova relació, basada en la transparència i la comunicació permanent, el respecte mutu, i el respecte als acords signats per les dues parts , l'abstenció de tota acció unilateral per estar l'alçada de la importància de tot el que compartim", ha manifestat el president del Govern en línia amb el que va expressar el mes d'agost passat per Mohamed VI i al gener per Felip VI.





"Espanya actuarà amb l'absoluta transparència que correspon a un gran amic i aliat", ha traslladat el cap de l'Executiu al monarca alauita, assegurant-li que "sempre complirà els seus compromisos i la seva paraula" i manifestant-li la determinació del Govern d'afrontar juntament amb el Marroc" els desafiaments comuns, especialment la cooperació de la gestió dels fluxos migratoris a la Mediterrània i l'Atlàntic, amb un esperit de total cooperació”.









EL RECONEIXEMENT DE MOHAMED VI





El Ministeri d'Exteriors Marroquí , per part seva, ha fet públic que " aprecia altament les posicions positives i els compromisos constructius d'Espanya en relació amb la qüestió del Sàhara marroquina".





D'altra banda, s'ha anunciat des de Rabat la propera visita al país de José Manuel Albares , ministre d'Afers Estrangers, abans del Ramadà, i a posteriori per part de Pedro Sánchez.









UNA POSTURA CANVIANT





Aquest gest per part de Sánchez marca un punt d'inflexió respecte a la situació que Espanya i el Marroc havien tingut fins aquest any, en què les seves relacions havien quedat estancades per la dificultat d'agendar la Reunió d'Alt Nivell i també per declaracions de Mohamed VI , com les que va fer durant el 46è Aniversari de la Marxa Verda: "estem en el nostre dret d'esperar dels nostres socis postures més atrevides i clares sobre la integritat territorial del Marroc".