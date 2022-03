Naturgy inverteix 1.250 milions en cinc anys per millorar la qualitat i digitalització del seu servei

La qualitat del subministrament elèctric de Naturgy supera en un 35% la mitjana nacional /@EP





La distribuïdora elèctrica del grup Naturgy, UFD, ha invertit 1.250 milions d'euros en els últims cinc anys per millorar la qualitat i la digitalització de servei , així com per reforçar la seva estructura a Espanya, segons informen en un comunicat.





Les inversions es van concentrar en innovació i aplicació de noves tecnologies per avançar en la telemesura i la telegestió dels punts de subministrament, en el telecontrol i sensorització de les xarxes, així com en l'enfortiment de les infraestructures per integrar l'increment de la generació renovable, amb la qual cosa s'ha aconseguit incorporar 20.900 gigawatts hora (GWh) d'energia renovable, gairebé el 20% del total produït al país.





Així, només el 2021 la companyia va destinar 270 milions d'euros a aquest fi , dels quals 40 milions van ser destinats expressament a la digitalització i automatització de la xarxa, amb projectes de supervisió avançada en baixa tensió, actuacions en mitjana i alta tensió, ciberseguretat i gestió avançada d'actius, entre d'altres.





D'altra banda, les inversions realitzades en sensorització i digitalització van permetre millorar la qualitat del subministrament elèctric, que supera un 35% la mitjana de qualitat a Espanya.





D'aquesta manera, el temps d'interrupció equivalent a la potència instal·lada (Tiepi), que mesura la qualitat del subministrament elèctric, reflecteix que la interrupció mitjana del servei va ser de 35,9 minuts durant l'any passat, davant dels 55 minuts de mitjana nacional.





El director de Gestió de l'Energia i Xarxes de Naturgy, Pedro Larrea, ha recordat que " el gran esforç inversor" ha fet que la companyia incorpori a les seves xarxes gairebé el 20% de la generació renovable nacional i se situï al capdavant a Espanya respecte a la qualitat de subministrament .





Així mateix, s'ha recalcat que la inversió i la despesa de la companyia generen 26.000 llocs de treball directes, indirectes i induïts, actuant com a "important palanca" a l'hora de fixar població a les zones rurals, a causa de la important gestió local dels seus actius físics .