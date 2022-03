Un eix verd unirà el districte de Gràcia amb Horta-Guinardó

Recurs @ep





La comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament el projecte executiu per convertir el carrer Pi Maragall en un eix verd que uneixi el districte de Gràcia amb el d'Horta-Guinardó, la transformació del qual començarà al juny.





El consistori ha explicat en un comunicat aquest divendres que, amb l'actuació, Pi Maragall es convertirà en una via "més agradable, saludable i habitable ", amb el vianant i la mobilitat sostenible com a grans protagonistes, i per afavorir el comerç de proximitat de la zona.





Concretament, amb la transformació el carrer passarà a ser un corredor verd que permetrà finalitzar la connexió entre el parc de la Ciutadella i el passeig de Sant Joan, la plaça de Joanic i el parc de les Aigües, arribant així fins a la muntanya de Collserola.





Actualment 20 dels 30 metres de l'amplada del carrer són de calçada, amb dos carrils de circulació, dos de bus-taxi i dos d'aparcaments i serveis, mentre que després de les obres passarà de destinar dues terceres parts del carrer als vehicles que el 70% de tot l'espai sigui per als vianants i el verd.





La circulació es pacificarà amb una calçada que de pujada tindrà un carril per a busos i trànsit "local" i un nou carril bici segregat, i de baixada hi haurà un carril compartit per a busos, trànsit "local" i bicicletes; i en tots dos la velocitat estarà limitada a 30 quilòmetres per hora.





Amb l'augment de l'arbrat i la vegetació s'aconseguirà un 80% d'ombra a tot l'àmbit, ia les cruïlles amb els carrers principals es crearan quatre noves places per millorar "la transversalitat i la comunicació" entre els barris de l'entorn.





La proposta de transformació ha passat per un procés participatiu del qual n'han format part 485 persones i s'ha aprovat definitivament un cop acabat el període d'exposició pública sense rebre cap al·legació.





El projecte compta amb un pressupost de 13,6 milions d'euros , està previst que les obres durin uns 17 mesos i s'emmarca en l'impuls que el Govern municipal ha donat al Pla Natura 2030, que promou l'increment i la conservació del verd .