Illa satisfet amb el centre d'acollida de Fira de Barcelona: "Reuneix totes les garanties"

Salvador Illa, primer secretari del PSC @EP





El primer secretari del PSC, Salvador Illa , ha assegurat aquest divendres que el centre d'acollida de persones desplaçades per la guerra d' Ucraïna a Fira de Barcelona s'ha impulsat "amb la màxima velocitat possible, però també amb totes les garanties".





Preguntat en declaracions als mitjans aquest divendres en una visita a la Fira de Sant Josep de Mollerussa , Illa ha descartat que hi hagi mala coordinació entre administracions, i ha assegurat que hi ha una "col·laboració òptima" entre el Govern central, el de la Generalitat i els municipis.





"És normal que a l'arrencada calgui anar corregint coses que es veu que han de millorar", ha afegit Illa , que ha destacat que l'obertura d'un centre com aquest implica un treball logístic complex i intens.





Sobre el sector agrícola i la manifestació rural prevista diumenge a Madrid , ha assegurat respectar la convocatòria però ha defensat que “és el moment de remar tots junts, i de demostrar el patriotisme buscant acords” i un consens el més ampli possible.





Preguntat per si creu que el portaveu d' ERC al Congrés , Gabriel Rufián , ha de comparèixer davant el Parlament per les seves declaracions sobre suposats contactes entre l'entorn de l'expresident del Govern, Carles Puigdemont i Rússia , ha replicat que ell està per un enfocament constructiu de la política: "Que faci el que vulgui".





"No contribuiré a una política que em sembla que està allunyada del que aquest moment i la ciutadania demanen", que és treballar per assolir acords i per la política útil, ha dit Illa .

El dirigent socialista ha acusat el Govern d'estar desnortat, despistat i dividit, i de protagonitzar "una picabaralla diària, quan no dues al dia" en lloc de respondre a les preocupacions dels ciutadans, i ha erigit el PSC com l'alternativa.