El 46% de famílies sense llar de Barcelona són a càrrec d'una mare sola amb fills, segons Càritas

Càritas durant una presentació sobre sensellarisme @ep





El 46% de les famílies en situació de sense llar de Barcelona són a càrrec d'una dona sola amb fills, segons un informe de la Universitat de Barcelona (UB) amb el suport de la Xarxa d'Atenció a Persones Sensellar de Barcelona. informat Càritas en un comunicat aquest divendres.





L'informe ha estudiat la situació de 991 famílies amb càrregues familiars ateses per 12 entitats socials de Barcelona, serveis municipals i empreses proveïdores de la ciutat.

La coautora de l'informe Adela Boixadós ha detallat que moltes mares expliquen que els resulta "molt difícil" compaginar la cura dels nens i la feina i que la majoria d'ocasions això els fa perdre oportunitats laborals.





"El trencament familiar, sumat a la desocupació i a la dependència d'una economia submergida i precària aboca moltes d'aquestes dones a la pobresa", ha apuntat la coautora Montserrat Yepes.





Un 40% de les famílies analitzades ha manifestat viure sense cap ingrés, i un 35% sobreviuen amb menys de 900 euros al mes.





En el 40% dels casos, les despeses derivades de l'habitatge són assumides per una entitat, servei municipal o empresa proveïdora: "Si aquestes famílies no comptessin amb el suport de l'administració o de les entitats socials, molt probablement es veurien abocades a viure al carrer", han constatat les investigadores.









PROBLEMES ASSOCIATS





Una de cada deu famílies viu en llocs que no cobreixen les condicions mínimes d'habitabilitat, amuntegades o en un espai amb humitats o desperfectes.





A més, també en un 10% dels casos es detecten problemes d'atenció a la infància, i en un 6% de les famílies hi ha situacions de violència masclista.





La meitat dels entrevistats, malgrat que són atesos per serveis socials, manifesta desconèixer altres recursos de què podria disposar, i 4 de cada 10 afirmen no rebre resposta per part de l'administració, o presenten dificultats per obtenir la documentació requerida.