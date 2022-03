Elena reconeix la feina dels Mossos d'Esquadra per la seva "relació familiar amb la comunitat"

Joan Ignasi Elena, conseller dInterior de la Generalitat @EP







El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena , ha reivindicat aquest divendres el sindicalisme i el cos dels Mossos d'Esquadra i la seva aliança amb la política que ha permès la jubilació anticipada dels agents.





Ho ha dit durant el primer acte de celebració de la jubilació anticipada de la policia catalana al World Trade Center de Barcelona , organitzat per diversos sindicats com Sap-Fepol, Fepol o Seime-Fepol , després que s'aprovés la jubilació anticipada arran que el Govern acceptés esmenes d' ERC als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2021.





A l'acte també hi han assistit els expresidents de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, Artur Mas i José Montilla ; el comissari en cap dels Mossos, Josep Maria Estela , i diversos membres de la prefectura; la diputada del Congrés Míriam Nogueras (Junts) , i diversos exconsellers d'Interior com Miquel Buch, Ramon Espadaler i Felip Puig , entre d'altres.





Elena ha realçat la feina de tots els agents, per la seva implicació, el seu compromís i la seva professionalitat, i ha explicat que la policia catalana és “un cos excepcional que té una relació familiar amb la comunitat”. "A tots els agents els uneix un fil invisible que molts diuen que és corporativisme, però és la fraternitat. Aquest cos ha estat capaç d'evolucionar per la societat i créixer-hi, i ho ha fet perquè és hereu de gent magnífica, de tots els agents", ha manifestat.





Ha explicat que aquest acte és un reconeixement per "posar llum a la feina feta tots aquests anys", i per reconèixer la feina imprescindible del sindicalisme amb perseverança, compromís sindical, lluita i pedagogia. Així mateix, ha agraït la feina feta per tots els agents que s'han jubilat o es jubilaran, ia tots els que ja no hi són i han precedit, perquè és gràcies a aquesta feina que "avui es té una magnífica policia al país al servei de els ciutadans".



El secretari general de Seime, Josep Maria Pacheco , ha explicat que per aconseguir la jubilació anticipada s'ha fet un camí amb "molta complexitat i treball entre bastidors", i ha agraït la implicació de responsables polítics, grups parlamentaris i el suport de l'organització sindical UGT .





El secretari general de la Unió General de Treballadors (UGT), Pepe Álvarez , ha assegurat que la relació del seu sindicat amb els de Mossos ha estat "un èxit per al sindicalisme", ha reconegut que la jubilació anticipada no ha estat fàcil, però ha destacat que es va aprofitar la conjuntura política, i ha agraït la tasca dels grups parlamentaris, el Govern , el conseller Elena i els sindicats.





El secretari general de Sap-Fepol, Pere García , ha sostingut que aconseguir la jubilació anticipada ha estat un camí llarg i difícil, ha apostat consensuar un model de seguretat "intel·ligent, que integri tots els recursos i perspectives" i ha demanat que els treballadors del cos de Mossos tinguin seguretat jurídica en fer la seva tasca.





El secretari general de Fepol, Josep Gázquez , ha reconegut tots els agents dels Mossos d'Esquadra que han dedicat la seva vida laboral a ajudar els altres i que "ara anticipadament podran gaudir d'una merescuda jubilació".