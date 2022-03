Cañas considera que "és un delicte i una traïció" els presumptes contactes de l'independentisme amb Rússia

Jordi Cañas, eurodiputat de Cs | @EP







L' eurodiputat de Cs, Jordi Cañas ha assegurat que els suposats contactes del cap de l' Oficina de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay , i de l'entorn de Puigdemont amb Rússia per aconseguir el suport al procés independentista són, segons ell, molt greus: "Això és un delicte i una traïció".





Ho ha dit en declaracions als periodistes aquest divendres abans de l'acte ' La invasió russa d'Ucraïna i les connexions del separatisme català amb el Kremlin ', en què ha assegurat que aquestes presumptes connexions no són, segons ell, noves: “El senyor Alay ja va explicar al 3/24 que ell no anava a Rússia a parlar ni del caviar ni del vodka, parlaria de la construcció d'un estat independent per a Catalunya amb Rússia ”.





Cañas ha sostingut que aquesta conducta està tipificada al Codi Penal , i que "fins i tot hi ha les gravacions del cas Volhov , on també queda clar: S'havien reunit amb oligarques, persones molt properes al Kremlin , amb senyors acusat d'intentar assassinar persones a Europa ”.





"Estem parlant d´un context on l´independentisme va reconèixer que volien que es produïssin incidents seriosos a Catalunya . Buscaven morts i una declaració unilateral d´independència que tingués el suport de nacions com Rússia ", ha afegit.





Ha insistit que, per a ell, el problema no són les declaracions del portaveu al Congrés , Gabriel Rufián , sobre Puigdemont , ni si aquest episodi “significa una nova guerra entre ERC i Junts, sinó que el senyor Puigdemont i el seu govern estaven negociant amb Rússia el reconeixement d'una Catalunya independent a canvi de la presència russa a Catalunya ”.





D'altra banda, sobre la pujada de preus de l'electricitat i els carburants, Cañas ha dit que això no és un fenomen nou, ja que recorda que “les pujades de preus es produïen abans de la guerra a Ucraïna ”, i exigeix al Govern mesures per moderar els preus.



Preguntat sobre l'anunci del president del Govern, Pedro Sánchez , d'apreciar el pla d'autonomia per al Sàhara Occidental, plantejat pel Marroc el 2007 , com a via per a una solució al conflicte, Cañas ha urgit Sánchez a explicar "si ell i el seu Govern s'han mogut de les resolucions de l' ONU , perquè si ho ha fet hi ha un problema seriós”.





Per a ell, aquestes declaracions de Sánchez poden suposar "caure en el xantatge del Marroc ", cosa que creu que afecta els drets del poble sahrauí, fa semblar feble al Govern , i perjudica les relacions amb Algèria pel que fa al gas, a paraules.