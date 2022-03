L'Índia està traient profit de la invasió d'Ucraïna?

El president rus Vladimir Putin i el primer ministre indi Narendra Modi, imatges d'arxiu @ep







Des de l'inici de la seva invasió a Ucraïna, Rússia no ha deixat de tensar les seves relacions internacionals . Sancions, retirada de compradors de gas i petroli, tancament de filials de grups estrangers.





Tot i així, mentre la llista de països europeus que condemnen els actes de Putin no para d'engreixar, n'hi ha d'altres que han decidit aprofitar el context actual en benefici propi. És el cas de l'Índia, que ha vist una oportunitat a tots aquells carregaments russos lliures de compradors gràcies al rebuig europeu.





Així ho ha reflectit Financial Times juntament amb dades de Kpler, que publica que el govern de Ram Nath Kovind ha adquirit 360.000 barrils diaris de petroli durant el mes de març, bàsicament quatre vegades més que l'any anterior.





Segons va informar Wall Street, aquesta quantitat de petroli no es podria considerar gran si es té en compte la demanda de l'Índia i l'oferta de Rússia en aquesta matèria, però es preveu que pugui augmentar en els propers mesos, refermant, per tant, les relacions entre tots dos països.





Fins ara, el govern indi havia adquirit una barreja de cru kazakh i rus, però des de la Guerra amb Ucraïna l'absència de compradors de la UE hauria fet que l'Índia pogués adquirir petroli rus a un preu molt més reduït. " L'Índia està comprant carregaments de petroli ja compromesos de Rússia que no poden trobar compradors a Europa ", explicava Alex Booth, cap de recerca de Kpler.













UNA RELACIÓ CREIXENT





La compra de petroli no seria l'única oportunitat que l'Índia ha vist a la invasió d'Ucraïna i el tall de llaços de la UE que aquesta ha causat. A principis de mes el país valorava el comerç bilateral de rupies i rubles amb Rússia. Concretament, va ser el Banc de la Reserva de l'Índia (RBI) qui va mantenir reunions amb l'administració de Putin per explorar un nou sistema que esmenaria les sancions imposades a Putin i permetria a tots dos països operar sense la necessitat del dòlar.





Tots dos motius són els que probablement van portar l'Índia a abstenir-se durant la votació al Consell de Seguretat de l'ONU a principis de març, en què es condemnaven els atacs de Rússia contra Ucraïna. Una posició a la qual també es va sumar el govern Xinès, que fins ara ha mostrat cert suport al govern de Putin en matèria militar, segons declaracions de Washington.





El president rus Vladimir Putin i el primer ministre indi Narendra Modi, imatges d'arxiu @ep





"LES TRANSACCIONS ENERGÈTIQUES NO S'HAN DE POLITITZAR"





Mentrestant, el govern de Ram Nath Kovind ha afirmat en un comunicat que “les transaccions energètiques legítimes de l'Índia no s'han de polititzar”, deixant clar que “depèn en gran mesura de les importacions per satisfer les seves necessitats energètiques”.





A més, l'Índia ha afegit que “Rússia ha estat un proveïdor marginal”, ja que només cobreix l'1% de les reserves necessàries per al país.





“ L'Índia ha de continuar centrant-se en fonts d'energia competitives. Donem la benvinguda a ofertes de tots els productors. Els comerciants indis també estan operant als mercats energètics globals per explorar les millors opcions ”, han afirmat fonts del govern.





El comunicat per part del govern indi es produïa després d'una roda de premsa en què un periodista va preguntar a Jen Psaki, portaveu de la Casa Blanca, sobre la possibilitat d'una relació comercial en matèria de petroli entre l'Índia i Rússia. I Psaki va contestar que, malgrat no afrontar el risc de ser penalitzada, l'Índia hauria de pensar "on vol estar mentre s'escriuen en aquest moment els llibres d'història".