Temporal de pluja i onatge aquest dissabte a l'est de la Península i les Balears

Les pluges i el fort onatge afectaran aquest dissabte a l'est de la Península, les Balears i l'Estret , mentre que a la resta del país predominarà el temps sec, sense pluges generalitzades però amb alguna precipitació dispersa en una jornada en què pujaran les temperatures , segons ha informat l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





Davant la predicció, l' AEMET ha avisat per risc (avís groc) de fenòmens costaners afectarà les costes del Mediterrani i l' Estret ja que bufarà vent fort del nord-est amb força 7 i onades d'uns tres metres a Girona, Barcelona, Tarragona, Castelló , València, Alacant, Múrcia, Almeria, Cadis, ia les Illes Balears.





A més, Alacant suma l'avís de risc per pluges, ja que s'espera que a l'interior de la província s'hi acumulin fins a 60 litres per metre quadrat en 12 hores. Tampoc descarta que les precipitacions siguin localment persistents a punts de la Comunitat Valenciana i del nord-est de Catalunya , ja que espera que les precipitacions afectin a l'est de la Península ia les Balears , en concret a la façana oriental peninsular ia l'est d' Alborán , on els cels estaran ennuvolats o coberts, amb precipitacions que seran més abundants i generalitzades. En tot cas, l' AEMET preveu que en general les precipitacions i la nuvolositat tendeixin a disminuir.

A la resta del terç est i el sistema Central hi haurà intervals de núvols baixos i predominaran els cels poc ennuvolats o clars al vessant occidental.





A la tarda espera núvols d'evolució a tot l'interior de la Península i no es descarten xàfecs més probables a Galícia , on hi pot haver tempestes, igual que a les àrees muntanyoses de la meitat oriental i centre.





D'altra banda, espera que, al llarg del dia es produeixin algunes pluges febles a l'àrea de l' Estret i Melilla , mentre que per a Canàries , l' AEMET pronostica intervals ennuvolats, amb pluges i alguns xàfecs al nord de les illes de més relleu .





Les precipitacions seran en forma de nevades al Pirineu a partir de 1.400 a 1.800 metres i, a la part més oriental des dels 1.200 a 1.600 metres. A la Ibèrica la cota de neu se situarà al voltant de 1.400-1.800 metres i en serra nevada des de 1.800 a 2.000 metres.





L' AEMET no descarta alguna boira matinal a l'alt Ebre i altiplà Nord ni, durant el dia, al terç oriental interior. La calima pot afectar al principi de la jornada les Balears i les Canàries .

Respecte a les temperatures, les màximes pujaran a l'àrea Cantàbrica i ho faran de forma notable en algunes zones mentre que les mínimes baixaran al nord-est i pujaran a Galícia i al sud-oest de l'altiplà Nord. Les gelades febles podran registrar-se als Pirineus i al nord del sistema Ibèric. A la resta es preveuen pocs canvis.





Finalment, bufaran intervals de vent fort a l'est d' Alborán ia l' Empordà i arribaran del nord-est a la resta de l'àrea mediterrània, amb llevant fort al final a l' Estret .

A l'interior de València i Múrcia tindran vent del nord-est i de l'est o del sud-est bufaran a la resta de la Península . A les Canàries , per la seva banda rolaran a nord-est.