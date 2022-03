CaixaBank Research assegura que la pujada del preu de la llum podria restar 0,5 punts a l'augment del PIB

Torre d´electricitat | @EP



CaixaBank Research ha estimat que l‟impacte de l‟encariment de l‟energia podria restar 0,5 punts percentuals al creixement anual de l‟economia espanyola.

Es tracta d'un escenari hipotètic, recollit al seu Informe Mensual del març, en cas que es produeixi un augment, de mitjana anual, de 10 dòlars/barril del preu del petroli i de 30 euros/MWh del preu del gas.





Així ho sosté en un article signat per Oriol Carreras , en què apunta que aquest augment comportaria, suposant que la demanda de petroli i de gas no fos capaç d'ajustar-se a aquest encariment de preus a curt termini, un increment de les importacions netes de prop de 8.100 milions d'euros, fet que suposa un 0,6% del PIB.





L'impacte sobre el creixement de l'economia és una mica menor al que es desprèn del directe a les importacions perquè, d'una banda, la despesa menor que es faria com a conseqüència de l'augment del preu de l'energia comportaria una caiguda de les importacions de béns no energètics i de serveis; d'altra banda, perquè és probable que les llars esmorteïssin "la seva minva de capacitat adquisitiva fent recollida dels seus estalvis".





Carreras destaca que, en aquest sentit, també seria rellevant "en quina mesura" la política fiscal mitigaria l'impacte de l'encariment del gas sobre la factura elèctrica.





Així mateix, adverteix que la conjuntura actual presenta un grau d'incertesa "molt elevat" que complica molt la generació d'un escenari central o més plausible.

Més enllà de l'impacte en el PIB de les variacions del preu del cru i del gas, Carreras creu que veu "precís posar sobre la taula" que el conflicte a Ucraïna també podria afectar la recuperació econòmica per altres canals, "com per exemple l'efecte perniciós sobre la confiança o sobre les exportacions, conseqüència del deteriorament de l'entorn internacional”.





CaixaBank Research també avisa que el conflicte d'Ucraïna fa molt difícil pronosticar el curs que seguirà l'activitat econòmica: "Cada dia que passa sembla més difícil que el creixement arribi al 5%".





El director d'Economia Espanyola, Oriol Aspachs , ho destaca en un altre article de l'Informe Mensual, que també apunta que el principal impacte procedirà de l'encariment de l'energia.





Ha sostingut que és un augment de preus que pot derivar a l'alça de la inflació després de mesos amb pressions alcistes per l'augment del preu del petroli, del gas i de l'electricitat.





A més, la indústria manufacturera --com l'auxiliar de la construcció, la metal·lúrgia i la fusta-- és un dels sectors més exposats, així com el sector agroalimentari.



Davant d'aquest escenari, Oriol Aspachs apunta que una resposta fiscal coordinada a nivell europeu "haurà de tornar a prendre un paper primordial".

"És important que recolzi aquells sectors més afectats pels elevats preus de l'energia i d'altres matèries primeres", ha afegit.





També veu "peremptori" actuar amb determinació per protegir les llars més vulnerables i creu que cal accelerar la transició de model energètic cap a un que sigui més sostenible mediambientalment i geopolíticament.