'El Clásico' torna a 'La Liga' aquest diumenge

Partit entre el Barça i el Reial Madrid | @EP





Aquest diumenge es veuran les cares el Barça i el Reial Madrid a les 21:00h a l'estadi Santiago Bernabeu . Un partit el que 'a priori' l'equip de Carlo Ancelotti és el favorit per emportar-se els 3 punts. Tot i portar el cartell de favorit, l'equip blaugrana porta en un gran estat de forma després de classificar-se per als quarts de final de l' Europa League després d'eliminar l'equip turc del Galatasaray .





Aquest clàssic serà el segon per a Xavi Hernández des que és entrenador del Barça . A l'anterior partit, els blaugrana van perdre a la pròrroga de les semifinals de la Supercopa per 3-2. Ara, l?equip de Xavi s?ha reforçat amb nous jugadors i arriba en un gran estat de forma després de sumar una ratxa de dos mesos invicte amb 8 victòries i 3 empats. I és per això que el partit de diumenge és un moment clau per confirmar que el Barça ha tornat. I per aconseguir-ho, Xavi té previst treure un onze titular valent.





Les novetats principals estaran en defensa. Tornarà Dani Alves , que no va poder jugar a Turquia per no estar inscrit a l' Europa League , i que estarà acompanyat per Ronald Araujo que haurà d'estar molt pendent de Vinicius Junior quan Alves es vegi superat pel jugador merengue. Els que cauran de l'onze seran Sergiño Dest , que es va lesionar a Istanbul , i Eric García , que porta tres titularitats consecutives.





En atac, tot indica que jugués Ousmane Dembelé que intentarà ser un punyal amb la velocitat. La resta de l'onze titular serà l'esperat amb Ter Stegen a porteria i amb Gerard Piqué i Jordi Alba completant la defensa. A la medul·lar hi haurà Sergio Busquets i Pedri al costat de Frenkie De Jong . En atac, Ferran Torres i Aubameyang acompanyaran Dembele per intentar ser els homes gol dels culers.