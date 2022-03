Argimon adverteix que si no s'inverteix en sanitat pública generarà un increment de les pòlisses privades

Josep Maria Argimon, conseller de Salut de la Generalitat @EP





El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon , ha avisat que no invertir en sanitat pública pot generar un increment de la contractació de pòlisses privades i derivar així en “un sistema polaritzat” que afectaria especialment les persones més vulnerables.

En una entrevista al diari ' Ara ' aquest dissabte, ha sostingut que aquesta suposada polarització "seria fatal a mitjà i llarg termini, és la mort del sistema sanitari", i ha avisat que el reclam de més finançament per a la sanitat és general a tota Espanya, a excepció de Navarra i el País Basc , segons ell.





Ha detallat que "tothom està igual, amb un infrafinançament crònic, amb una pandèmia i amb unes seqüeles" que considera que encara estan per abordar, i ho ha exemplificat en el retard dels diagnòstics.





Argimon ha explicat que la baixada de l'esperança de vida respecte al 2019 no el preocupa perquè es recuperarà de pressa, i ho ha atribuït al descens de la pandèmia.

Ha criticat que encara "no hi hagi data" anunciada per a la retirada de les màscares a interiors ia les escoles, i s'ha mostrat partidari que sigui aviat, perquè segons ell també és el que marquen els experts.





Argimon ha defensat que qüestions com l'obesitat i el consum d'alcohol requereixen "moltes coses més que no són exactament de salut ni sanitat, com que la gent pugui tenir una feina digna i no precària, menjar de manera saludable, tenir accés a la cultura" , a l'art, a l'oci”, i ha alertat que a la societat hi ha crispació, en les seves paraules.





També ha advocat per "intentar no medicalitzar" el malestar emocional i ha explicat que aquest any hi haurà un referent de la qüestió a cadascun dels equips dels Centres d'Atenció Primària (CAP) , dels quals la Conselleria procura que no siguin psicòlegs clínics.





Preguntat per la xarxa de punts d'avortament, ha subratllat que "la quantitat de llocs, l'amplitud i l'abast territorial existents són inèdits" i que el ritme de creixement actual és molt superior als anys anteriors, malgrat convenir que hi ha una inequitat territorial.

Argimon s'ha mostrat partidari que no es fumi a les terrasses i als cotxes i ha explicat que l'esborrany de la llei del tabac estatal "està una mica detingut, però s'ha recollit força feina" fet anteriorment.