Manifestació a Barcelona contra el racisme | @EP





Unes 350 persones han tallat l' avinguda Diagonal de Barcelona aquest dissabte a les 12.00 hores pel Dia Internacional contra el Racisme, el dilluns 21 de març, i per protestar contra aquesta xacra, i marxen pel passeig de Gràcia en direcció a la plaça Catalunya.





La manifestació ha estat convocada per la plataforma Unitat contra el Feixisme i el Racisme (UCFR), i encapçala una pancarta amb el missatge 'World against racism' ('El món contra el racisme').





Han acudit la portaveu de la CUP al Parlament, Dolors Sabaté, i el diputat d' Unidas Podemos al Congrés Gerardo Pisarello , i s'han adherit a la convocatòria un centenar d'organitzacions com ara Top Manta i els sindicats CC.OO. i UGT de Catalunya, Intersindical-CSC i CGT.





En declaracions davant dels mitjans, la portaveu de la plataforma convocant, Iolanda Maurici, ha explicat que la convocatòria té com a pilars el suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que demana la regularització de 500.000 immigrants i la crítica a les “polítiques d'acollida” hipòcrites".





Els manifestants han corejat crits a favor de la regularització i han portat pancartes de 'stop Vox', 'prou racisme i guerres' (prou racisme i guerres), 'benvingudes' (benvingudes), 'no tanquem els ulls, tanquem els CIEs ' (no tanquem els ulls, tanquem els Centres d'Internament d'Estrangers) i 'es busca per racisme', amb les fotografies de dirigents com





La protesta s?emmarca en la convocatòria internacional pel Dia Internacional de l?Eliminació de la Discriminació Racial, establert per l?ONU el 21 de març, i que ha organitzat concentracions en unes 60 ciutats de tot el món.