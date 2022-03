Aragonès reclama un referèndum d'autodeterminació del Sàhara Occidental

Pere Aragonès, president de la Generalitat | @EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha titllat d'error la posició del president del Govern, Pedro Sánchez , respecte al pla d'autonomia per al Sàhara plantejat pel Marroc , i defensa "un referèndum d'autodererminació del Sàhara Occiental com a eina per a la resolució" del conflicte".





En una piulada aquest dissabte, ha sostingut que "cal una rectificació i tornar a la defensa" d'un referèndum d'autodeterminació, d'acord amb l' Organització de les Nacions Unides (ONU).

"La decisió de l'Estat espanyol és un error amb conseqüències molt importants, especialment sobre el poble sahrauí", ha afegit Aragonès.