Un home detingut per donar positiu en drogues en un sinistre motal a Terrassa

Els Mossos d'Esquadra han detingut un dels conductors implicats en el sinistre mortal d'aquest dissabte al matí a Terrassa , després que hagi donat positiu al test de drogues.





Ha estat detingut per un delicte contra la seguretat viària i per la seva implicació a l'accident, on ha mort un ciclista i dos més han resultat ferits, un d'ells en estat crític, informa la policia catalana en un tuit.













Els Mossos han rebut l'avís de l'accident mortal al quilòmetre 20,8 de la via C-1415a dissabte a les 07.53 hores i estan investigant les causes i les circumstàncies del fet.