Sota investigació els efectes sobre el riu Besòs provocats per l'incendi a Montornès del Vallès

Incendi a Montornès del Vallès | @EP





L' Agència Catalana de l'Aigua (ACA ) i el Consorci Besòs Tordera estan investigant els efectes que l'incendi iniciat divendres i estabilitzat aquest dissabte a naus industrials de Montornès del Vallès té sobre el riu Besòs .

















En una piulada, l' ACA ha assegurat que hi ha una "làmina blanquinosa" al riu i peixos morts, i s'han recollit mostres de l'aigua per avaluar l'impacte del foc. No hi ha hagut ferits a l'incendi i les seves causes encara es desconeixen.