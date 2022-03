El poder de controlar els teus propis somnis

Dona dormint | @EP





Si mai has desitjat poder controlar els teus propis somnis i poder arribar a fer el que et plagui mentre estàs sumit en un somni més que profund, no desisteixis perquè és possible que ho aconsegueixis. En això consisteixen els somnis lúcids que són aquells en què l'ésser humà és conscient que somnia. Aquesta experiència té lloc a la fase REM (Rapid Eye Movement) en què tenen lloc els somnis.

Els somnis lúcids no són gaire habituals. Això pot arribar a generar certa incredulitat i recel entre allò que mai no ho han experimentat. És per això que la psicoanalista i membre del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Mercè Colell, va assegurar que “és molt difícil controlar el que és incontrolable i que no tothom pot encaminar el son”. Tot i així afirma les persones que recorden els somnis sovint “tenen un bon contacte amb el seu inconscient”.





Tot i que és poc habitual i que és molt difícil poder investigar-ho, l' Institut Central de Salut Mental de Mannheim a Alemanya. En aquesta investigació es van seleccionar més de 400 persones, i se'ls va administrar una sèrie de qüestionaris per examinar la vida onírica dels participants (freqüència de somnis, qualitat dels somnis…). Després i mitjançant tests específics, es van mesurar els trets de personalitat.





La conclusió d'aquesta investigació va ser que el 82% dels participants van somiar “conscients” com a mínim una vegada a les seves vides . I més d'un terç, havia experimentat un somni lúcid en un període menor a un mes o fins i tot de manera regular. Pel que fa als trets de personalitat, es va trobar una petita correlació entre la probabilitat d'experimentar somnis lúcids i el tret “ obertura a l'experiència ” . Els malsons eren de mitjana, més nombrosos que els somnis lúcids.





Quan una persona somia de manera recurrent i, a més, són malsons negatius, aquesta influeix en l'estat mental d'aquesta persona. De fet, els mals somnis o malsons són habituals de tant en tant, però quan es tornen recurrents estan associats a trastorns com la depressió i l'estrès posttraumàtic. És per això que els somnis lúcids són positius ja que permeten controlar el resultat del son i fa que la persona s'adoni que està somiant.





Si encara no has tingut cap somni lúcid, encara estàs a temps. I és que les investigacions que s'han fet sobre la matèria indiquen que és una habilitat que es pot aprendre. I és per això que a continuació es descriuen algunes de les tècniques per induir somnis lúcids més rellevants:





1. Escriure un diari sobre els teus somnis

És fonamental tenir una llibreta a mà cada cop que ens despertem. Es recomano escriure a la llibreta els somnis que s'han tingut durant la nit. Amb el pas del temps, això farà ser conscients del contingut dels nostres somnis i així poder-los controlar.





2. Comprovar si s'està somiant

Consisteix a fer-se la següent pregunta diverses vegades al llarg del dia "Estic somiant?". Per comprovar-ho es recomana mirar les agulles d'un rellotge per saber si s'està somiant o tapar-se el nas amb la mà per corrobar que se segueix respirant i, per tant, somiant. Se suggereix fer-ho cada dues o tres hores.





3. Despertar per després tornar a dormir

Consisteix a interrompre de manera conscient el somni posant una alarma cinc hores després de ficar-nos al llit. Quan ja estiguem desperts, hem de fer alguna activitat tranquil·la durant 30 minuts i, així, quan ens tornem a dormir tindrem més possibilitat de tenir un somni lúcid. Aquesta tècnica es diu WBTB (Wake Back to Bed)