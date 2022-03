La Plataforma, protagonista de la convocatòria de l'atur indefinit d'alguns transportistes

El país està en suspens per l'atur indefinit que mantenen alguns transportistes. Encara que hi ha altres associacions que li donen suport, la protagonista de la convocatòria és la Plataforma per a la Defensa del Sector del Transport de Mercaderies per Carretera Nacional i Internacional o, com indiquen als seus textos, simplement la Plataforma. Qui són?













El president, Manuel Hernández, és la principal cara mediàtica d'una aturada patronal que diuen que té tota la legitimitat per organitzar. El Govern ho nega, al·legant que la llei espanyola no contempla les aturades patronals (excepte per protegir empreses de vagues violentes) i que Plataforma és minoritària i no està representada al Comitè Nacional del Transport , l'interlocutor davant les administracions. A més , acusa els convocants d'acostar una minoria violenta i recolzada a l'extrema dreta, en referència a Vox.





Té la Plataforma per a la Defensa del Sector del Transport de Mercaderies per Carretera Nacional i Internacional vinculació amb Vox? Aparentment no, ni amb cap altre partit polític. Ara bé, algun dels seus fundadors sí que té vinculacions polítiques.





