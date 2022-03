La fortuna de Putin podria superar els 200.000 milions de dòlars: iots, mansions, cotxes i rellotges de luxe

El Kremlin afirma que Putin guanya un salari anual de 140.000 dòlars. Els seus actius divulgats públicament inclouen un apartament de 74 metres quadrats, un remolc i tres automòbils. Però segons alguns experts, potser és l'home més ric del món amb actius que pugen a 200.000 milions de dòlars.





Si bé aquesta és una quantitat ridícula de diners per a qualsevol, aquesta xifra pot no ser tan desgavellada per a Putin. I aquestes són les raons:





Vehicles, avions i habitatges





Segons publica Fortune, Putin posseeix al voltant de 58 avions i helicòpters, juntament amb 700 automòbils. Entre aquests actius es diu que hi ha un avió de 716 milions de dòlars anomenat “El Kremlin Volador” que té un vàter fet d'or. Es rumoreja que posseeix un megaiot de 100 milions de dòlars que va ser dissenyat per un fabricant de submarins nuclears de l'armada russa.





A més, Putin té vuit residències. Les seves oficines són al Kremlin, un grup fortificat d'uns 15 edificis en un extens terreny de 68 acres, segons informa Business Insider. Ha viscut a la seva residència oficial, Novo-Ogaryevo, durant els últims 22 anys. Aparentment, li agrada molt el complex i s'hi refereix com a casa seva, i encara que en realitat no li pertany, se li ha assignat "a perpetuïtat".





Un dels seus apartaments més coneguts és Bocharov Ruchy, situat a Sochi. És un lloc conegut públicament, generalment utilitzat per a fins governamentals. No és el primer funcionari del govern rus que hi viu: ha estat habitat per líders des de la seva finalització el 1955. George W. Bush es va reunir amb Putin a la propietat el 2008.





És propietari d'un apartament a Moscou, que ha llogat a través del govern rus des del 1990. Aquesta residència, al carrer Akademika Zelinskogo, 6, és coneguda pel públic com un dels espais de Putin per viure mentre treballa.





Col·lecció de rellotges de luxe





El president rus sovint ha estat fotografiat amb rellotges de luxe al canell. Per exemple, se l'ha vist amb un rellotge Patek Philippe Perpetual Calendar, que val 60.000 dòlars. Segons els informes, posseeix un A. Lange & Sohne Toubograph de 500.000 dòlars, entre d'altres dissenys d'alta gamma. El 2009 va regalar una Blancpain negra de més de 6.500 euros a un treballador d'una fàbrica.





“ La col·lecció de rellotges visibles de Putin val múltiples del seu salari oficial ”, va dir a CNN el 2018 Bill Browder, un inversor a Rússia que es va convertir en un ferotge crític de Putin. "La riquesa es va produir com a resultat de l´extorsió i el robatori massiu de fons estatals", explica.





Browder va testificar davant el Senat dels EUA el 2017 que estima que la riquesa del líder rus ronda els 200 mil milions de dòlars en actius, cosa que el convertiria en una de les persones més riques del planeta.





Fortuna oculta





Rússia té la major quantitat de riquesa amagada en paradisos fiscals extraterritorials, tant en termes de volum absolut (les estimacions conservadores el situen al voltant de 800 mil milions de dòlars el 2017) i com a percentatge del PIB nacional, segons un informe del 2020 de l'Atlantic Council.





De mitjana, el 10% del PIB mundial és a l'estranger. No obstant això, a Rússia, la riquesa extraterritorial va representar fins al 60% del PIB el 2015 , segons un article de recerca del Journal of Public Economics del 2018, l'estimació més recent disponible. Els experts consultats per CNN diuen que al voltant d'una quarta part d'aquests diners negres està controlat indirectament per Putin i el cercle tancat d'oligarques.