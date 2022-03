El sector del lloguer de cotxes en crisi per la manca de subministraments

Cotxes a un aparcament | @EP





La situació política i social actual provoca que molts sectors es vegin abocats a uns mesos molt complicats. Un és el sector del rent a car. L'escassetat de vehicles, tant nous com usats, provoca que l'àmbit del lloguer de cotxes estigui passant per un moment molt difícil. En poques setmanes, comencen les vacances de Setmana Santa i no sembla que sigui molt bo per al sector.





De fet, l'entitat que els representa, Feneval (Federació Nacional de Vehicles amb i sense Conductor) , està reclamant urgentment un major subministrament de vehicles per poder satisfer tota la demanda dels clients per a aquest període de vacances i, posteriorment, la temporada estival. Fins ara, les empreses dedicades al rent a car han rebut menys de 340.000 vehicles quan l'any passat van arribar a disposar de més de 500.000 .





El president de Feneval , Juan Luis Barahona , en una trobada amb periodistes, va parlar sobre això i va comentar que “Volem cotxes, però no podem comprar-los”. A causa de la manca de vehicles per a les properes vacances de Setmana Santa , el president de l'entitat, aconsella a tots els clients que facin la reserva d'un vehicle de lloguer "com més aviat millor" per tal d'evitar problemes.





El sector està intentant sol·licitar a les marques cotxes nous i així no quedar relegats en el repartiment d'unitats però també està intentant aconseguir vehicles de qualsevol manera com, per exemple, negociant amb companyies de rènting o buscant al mercat de cotxes usats que està sent igual de castigat com el de nous, i fins i tot en el d'importació. Per a l'entitat, Feneval, seria més just un repartiment de vehicles per part dels fabricants que s'ajustés al pes de cada sector a les matriculacions totals, que en el cas del sector del rent a car suposa el 20% de les vendes de les marques.





A més, la situació a Ucraïna està provocant que el sector vagi a un futu proper poc predictible i, és per això, que si el conflicte no s'agreuja encara més, les companyies del sector confiar en acabar l'any amb una facturació del 80% amb respecte al 2019 i poder recuperar xifres prepandèmiques el 2023. Tot i això, "la crisi dels microxips està afectant tot el sector de l'automoció inclòs el sector del lloguer i això té un impacte en l'oferta de cotxes".





A més del futur incert, Feneval reclamava la reducció de l' IVA . Baixar del 21% al 10% és una de les demandes ja que és el tipus que s'aplica al turisme i al transport de persones, activitats amb les quals tenen un vincle molt proper. De fet, aquesta reclamació compta amb el suport de la patrol de fabricants Anfac i es limitaria als turismes que són els que representen el 85% del negoci del sector i no als vehicles de transport de mercaderies.





Barahona recorda que, gràcies al seu ritme de renovació superior, els models de lloguer contribueixen tant a rejovenir el parc, que a Espanya té una antiguitat mitjana de 12,4 anys, com a reduir les seves emissions de CO2 . De fet, defensa que el sector del lloguer de cotxes és “una de les vies d'entrada i el primer contacte de l'usuari amb el vehicle elèctric i amb qualsevol altra tecnologia nova”.





Sobre això, demana una millora urgent de la infraestructura de recàrrega per a cotxes elèctrics, perquè actualment molts clients els defugen per evitar-se complicacions. De fet, segons dades de la Federació , aquests presenten un 40% d'ocupació a les oficines on s'ofereixen davant del 80% dels models de combustió.





Feneval celebra que els cotxes usats, d'una antiguitat màxima de fins a dotze 12 mesos comptada des de la seva primera matriculació a Espanya , es puguin beneficiar del Pla Moves Flotas , cosa que permet un defleeting (venda de flota) en les mateixes condicions que els nous.





Tot i això, precisa Barahona , “aquest pla deixa fora les companyies de rent a car que només operen a les illes, en obligar a prestar el servei a, almenys, dues comunitats autònomes diferents”. Així, la solució que proposa l'entitat és que els governs autonòmics de les Balears i les Canàries , dins de les seves competències, puguin eliminar la limitació de 50 vehicles del Pla Moves III , per cobrir les necessitats que hauria d'haver cobert el Moves Flotas , augmentant fins a 500 el nombre de vehicles a què es pot aplicar el pla per part d'una mateixa empresa.