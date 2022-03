Miquel Iceta, Rival d'Ada Colau per l'Alcaldia de Barcelona?

Miquel Icete, ministre de Cultura i Esporta | @EP





Miquel Iceta podria ser el candidat del PSC a l' Alcaldia de Barcelona . Aquesta seria la intenció de Pedro Sánchez i del primer secretari del PSC , Salvador Illa per a les properes eleccions el maig del 2023. Els socialistes volen recuperar una alcaldia que va ser seva durant 32 anys amb Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos i després Jordi Hereu .





A La Moncloa i al PSC s'hi ha instal·lat la idea que s'ha de tornar a governar a Barcelona i consideren que el fins ara, vicealcalda de la ciutat, Jaume Collboni , no és el candidat idoni electoralment parlant per poder guanyar Ada Colau i disputar la victòria a Ernest Maragall d' ERC .





Iceta insisteix que s'ha de deixar treballar un vicealcalde que no està en una situació fàcil havent de solucionar els errors que comet Colau . Segons fonts de Vozpopuli , Iceta no vol ser alcaldable però ja no descarta la seva tornada a la Ciutat Comtal pel fet que és coneixedor de les intencions de Ferraz i del PSC i admet que la decisió la prendrà finalment Illa després de consultar - ho amb Sánchez .





La decisió es prendrà després del resultat d?una macroenquesta que preguntarà als barcelonins no només per Ada Colau, Collboni o Maragall sinó també per altres possibles candidats com Iceta . El que sí que se sap és que a l'últim baròmetre municipal no afavoreix Collboni ja que dóna per primera vegada guanyador a En Comú Podem davant d' ERC i manté el PSC en tercera posició.