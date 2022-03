L'actriu Carme Elías pateix Alzheimer

L'actriu, Carme Elías a un photocall | @EP





L'actriu Carme Elías ha anunciat aquest dissabte que pateix la malaltia d' Alzheimer , en recollir el premi especial del Brain Film Fest durant la clausura d'aquest festival de cinema sobre el cervell al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).







A l'acte han assistit el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta ; el president del festival, Albert Solé; la directora general del CCCB, Judit Carrera; la presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, Cristina Maragall, i el director, Arcadi Navarro; la presidenta de la Fundació Uszheimer, Neus Rodríguez; la productora i expresidenta de l´Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola; la directora Claudia Pinto, i les actrius Sílvia Marsó, Carme Sansa, Leticia Dolera i Montserrat Alcoverro, i l'actor Enrique del Pozo.





Després de recollir el premi, que li ha entregat Marsó , Elías ha relatat que va anar rodant quan va començar a notar els primers símptomes de la malaltia, que ha titllat d'innombrable, ia fer-se les primeres proves mèdiques: “De cop tot es para i saps que et dirigeixes cap al no-res", ha reflexionat.





En el seu discurs s'ha presentat com a "testimoni d'una malaltia que no té marxa enrere, encara. Que no té cura pal·liativa, encara. Que et tanca a casa. Que no té esperança de recuperació, encara. Que et roba l'ésser. Que significa un després desconegut a la vida de qui la pateix".





Elías compta amb una prolífica carrera en cinema, televisió i teatre de més de quatre dècades, que li ha merescut reconeixements com el Premi Goya a Millor Actriu Protagonista el 2009 per 'Camino' i el Premi Gaudí d'Honor el 2021.





A l'àmbit teatral ha format part de l'elenc d'obres com ' Terra Baixa ' d' Àngel Guimerà , ' La gata sobre la teulada de zinc ' de Tennessee Williams i ' La gavina ' d' Anton Txékhov , així com de les tragèdies gregues ' Edipo Rey ' de Sòfocles i ' Prometeo ' d' Èsquil , entre d'altres.





El premi honorífic és una novetat d'aquesta edició del Brain Film Fest per reconèixer la trajectòria d'una persona del món cultural per la seva influència significativa en l'imaginari col·lectiu i en la percepció social de les temàtiques del cervell i la pèrdua de memòria.