Una borrasca atlàntica arriba a la Península Ibèrica aquest diumenge

Temporal de vent i pluja





La formació d'una nova borrasca atlàntica provocarà un augment de nuvolositat i precipitacions al sud-oest peninsular a la segona meitat del dia per a aquest diumenge, ocasionalment acompanyades de tempesta, segons ha informat l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





Al terç aquest peninsular i les Balears continuaran els cels ennuvolats, amb pluges i xàfecs, en general menys intensos que en dies anteriors. Seran més freqüents i abundants a la comunitat Valenciana i nord-est de Catalunya .





D'altra banda, el vent de Llevant arribarà a l' Estret , amb intervals forts a l'àrea mediterrània i no es descarten precipitacions localment fortes al sud-oest peninsular i àrea de l' Estret .





Segons AEMET , no es descarta que arribin a ser localment forts a l'entorn del sud-oest peninsular i l'àrea de l' Estret , mentre que a la resta de la Península hi haurà intervals ennuvolats i nuvolositat d'evolució diürna, esperant-se alguns xàfecs dispersos en àrees muntanyoses de la meitat nord. A les Canàries , cels ennuvolats i probables precipitacions al nord de les illes, tendint a remetre.





A més, no es descarta que aparegui calima a l'entorn del mar d' Alborán , encara que és més probable i intensa a Melilla . Quant a les temperatures, canviaran poc, excepte per una pujada de les mínimes al Cantàbric oriental, la Manxa i Andalusia . Hi haurà gelades febles al Pirineu i no es descarten en altres sistemes muntanyosos del nord i serra Nevada .