Torrent demana una intervenció estructural per canviar el mercat energètic a Espanya

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent , ha considerat que el mercat energètic d' Espanya "té el pitjor dels dos models recurrents a Europa , el pitjor del model més liberalitzat i el pitjor del més centralitzat". ha demanat una intervenció estructural per canviar-ho.





Així ha respost en una entrevista al diari ' El Punt Avui ' aquest diumenge després de ser preguntat per quines accions immediates, a mitjà ia llarg termini podrien pal·liar l'impacte que té a Catalunya la invasió russa d' Ucraïna .





A llarg termini, ha reclamat accelerar la transició energètica, la descarbonització i la reducció de les emissions de CO2 , que també permetria disposar "de la necessària autonomia estratègica, com la defineix Europa , i la sobirania a l'àmbit energètic".





Preguntat per què suposaria per a la Generalitat rebaixar els impostos en el preu de l'energia, ha respost que cal actuar immediatament i de manera urgent perquè “cada dia que passa s'amenaça la sostenibilitat” de les empreses catalanes.





Ha explicat que, segons dades d'una enquesta realitzada per Pimec , a Catalunya "corren perill fins a 320.000 llocs de treball, cosa que exigeix mesures a curt termini, però també han d'existir a mitjà i llarg termini".





Ha apostat per limitar el preu del gas o desacoblar-lo del mercat elèctric per obrir "una finestra d'oportunitat que es pot aprofitar" i alleugerir la pressió fiscal sobre els carburants o sobre l'energia en general.





També ha explicat que la seva Conselleria , a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i davant la possible arribada de desplaçats ucraïnesos, treballen per garantir una estructura capaç d'atendre les necessitats concretes dels refugiats amb edat activa, així com “un pla de xoc de polítiques actives de treball”.





Ha apostat per articular una comissió interdepartamental liderada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès , per avaluar els efectes socioeconòmics del conflicte a Catalunya i fer seguiment de la situació.





D'altra banda, ha remarcat que l' Agència de la Competitivitat Empresarial de la Generalitat , Acció , treballa per explorar alternatives de zones geogràfiques on el teixit empresarial català pugui operar, “buscant nous mercats a què dirigir-se, opcions de proveïdors i la internacionalització alternativa ".