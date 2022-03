La victòria del xantatge com a arma política

La pandèmia primer i la guerra d'Ucraïna després han monopolitzat tant la nostra atenció que ens han fet oblidar altres temes importants, algun dels quals afecta molt directament el nostre país. Per exemple, la humiliant coacció que exerceix de manera continuada el Marroc sobre Espanya, antiga potència colonial, al punt de condicionar no només la nostra política exterior, sinó fins i tot alguns aspectes de la interior. Un país al qual de forma irresponsablement performativa el nostre ministre d'Afers Exteriors s'entesta a qualificar d'“amic”, encara que es podria aplicar allò de “Déu em lliuri dels meus amics, que dels meus enemics ja em lliuro jo”.





Fem memòria. Ho va fer el 1957 quan, malgrat haver afavorit Espanya l'emergència del nacionalisme marroquí i la reposició al tron de Mohamed V, i una vegada aconseguida la independència, el Marroc es va dedicar a fustigar-nos -després d'haver acceptat el monarca esmentat les reivindicacions territorials visionàries d'Allal el Fasi- amb un sagnant conflicte -l'anomenada “guerra d'Ifni”- que va costar al voltant de 200 morts. Ho va repetir el 1975 quan, aprofitant la malaltia terminal de Franco i davant de dos dictàmens adversos als seus interessos de la Comissió visitadora de l'ONU i el Tribunal Internacional de Justícia, Hassan II va organitzar una avesa invasió “pacífica” del Sàhara llavors espanyol, provocant la nostra vergonyosa i indigna retirada. Va tornar a trair-nos quan l'administració temporal del Sàhara Occidental, que Espanya va acceptar establir submisament amb el Marroc i Mauritània, es va convertir en una annexió marroquina “de facto” del territori. I al llarg de mig segle, ha utilitzat un xantatge permanent per tal de doblegar la nostra voluntat que, fins ahir mateix, es mantenia en un passiu i elusiu reconeixement de la legalitat internacional sobre la condició del Sàhara com a territori no autònom pendent de descolonització.





En tot moment en què el Marroc ha volgut estrènyer-nos les femelles, ha utilitzat diverses eines: obrint l'espita de les migracions il·legals que parteixen del seu territori, amb la seva acció coactiva sobre empreses i pesquers espanyols o, en fi, intentant escanyar econòmicament les ciutats de Ceuta i Melilla (arrelades amb Europa des del segle XV i, en el cas de la segona, incorporada a la corona de Castella abans que Navarra) o amenaçant de reclamar-ne la possessió.





Davant d'aquestes maniobres, cadascun dels governs espanyols ha anat sortejant les pressions com ha pogut, sense que cap no s'arribés a enfrontar obertament amb el Marroc, i amb l'única excepció de José María Aznar, que va ser capaç de plantar cara quan l'ocupació de la illa de Perejil. Fins ara, l'actitud més menyspreable havia estat la de l'expresident Rodríguez, amic d'autòcrates, que s'ha deixat regalar pel Marroc i no va dubtar a acceptar la invitació per visitar i participar, sense que se li arrabessin les galtes, en una celebració la ciutat ocupada de Dajla (l'antiga Vila Cisneros fundada per Espanya)





Però a Rodríguez li ha superat Sánchez, si escau president en exercici, cosa que molt més greu. És cert que les reiterades declaracions del seu ministre d'Afers Estrangers feien presagiar el pitjor. El senyor Albares ha estat, des de la seva presa de possessió, preparant el terreny, tirant pilotes fora, negant la condició del Sàhara Occidental com a territori no autònom i el més insòlit, l'evidència que el nostre país segueix sent la potència administradora “d'iure” , quan no també “de facto” pel que fa a l'aviació civil ja que l'Organització Internacional de l'Aviació Civil -organisme de l'ONU- no reconeix sinó Espanya com a gestora del seu espai aeri.





El desvergonyiment ha arribat a la seva culminació ara mateix en què, traint novament al poble sahrauí -l'únic país àrab que parla espanyol- i contradient la doctrina i la praxi de les Nacions Unides, el govern espanyol s'ha decantat públicament manifestat la seva opinió favorable a la "concessió" d'un règim d'autonomia pel Marroc que, per cert, els sahrauís no han demanat mai.





Senyor president, senyor ministre: el Sàhara Occidental va proclamar la seva independència en 28 de febrer de 1976 i encara un amb les tres quartes parts del seu territori ocupat per una potència estrangera, ha estat reconegut com a estat per nombrosos països i forma part de la Unió Africana . I Espanya continua sent, li agradi o no, i fins que es culmini vàlidament el procés d'autodeterminació, la potència amb responsabilitat jurídica i, sobretot, si aquest aspecte continua tenint alguna importància moral.

El més sorprenent és que aquestes decisions es prenen irresponsablement i sense valorar-ne les conseqüències. Si el govern creu que el Marroc deixarà de fer xantatge a Espanya, està molt equivocat. Seguirà utilitzant les mateixes eines que hem citat quan, com i on li doni la gana. Però és que, a més, amb independència de la mala sort que suposa per al nostre país haver sucumbit a les pressions d'un altre teòricament en vies de desenvolupament, el govern de Sánchez -que sembla fa oblidat el significat de l'adjectiu “socialista”-, no ha calibrat les decisions que poden prendre ara mateix altres països del voltant I si a Algèria se li acudeix tancar l'aixeta del gas?





La actitud valerosa i digna d'Unidas Podemos i les no tan entusiastes, però no menys significatives, de Ciutadans, del Partit Popular o del PNB i potser d'algun partit més -i d'una opinió pública estupefacta-, ens eviten, en un moment tan dolorós com aquest, que ens envaeixi la vergonya de ser espanyols.