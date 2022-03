El PSC celebrarà divendres vinent una jornada per abordar els JJ.OO d'Hivern de 2030

Pista d´esquí | @EP





La Fundació Rafael Campalans , vinculada al PSC , abordarà els Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 amb una jornada divendres que ve, en què participaran el president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco , i la coordinadora del projecte de la candidatura Pirineus -Barcelona 2030, Mònica Bosch , i que tancarà el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta.







El president del COE participarà en un diàleg obert amb el primer secretari del PSC , Salvador Illa , després que obri la jornada el president del 'think tank' del PSC i expresident de la Generalitat, José Montilla , han detallat fonts de la jornada consultades per Europa Press .





Bosch , que va ser designada coordinadora del projecte pel Govern la setmana passada, intervindrà en una taula rodona amb el director d?Esports del Consell Superior d?Esports (CSD) i exsecretari d?Estat, Albert Soler; l?assessor del Govern Manel Vila, i el president de la Federació Espanyola d?Esports de Gel, Frank González.





Sobre les oportunitats i els regs dels Jocs d'Hivern , dialogaran el president de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya, Aureli Bisbe; la presidenta del consell d'administració de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Marta Subirà, i el vicerector de Transformació Digital de la Universitat de Barcelona (UB), Xavier Maria Triadó.





Els socialistes són partidaris de presentar candidatura per acollir els Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 , i han instat el president del Govern, Pere Aragonès , a dialogar amb el Govern d'Aragó per "desencallar" el projecte, segons va dir la viceprimera secretària del PSC Lluïsa Moret el dilluns.





Sobre la consulta que preveu celebrar l' Executiu d' Aragonès sobre aquesta candidatura, els d' Illa consideren que respon a una falta d'entesa entre els socis del Govern davant d'aquest projecte, per la qual cosa no recolzen la votació i aposten per centrar els esforços a articular la millor candidatura possible.