Iratxe García (S&D) aprecia vincles entre l'independentisme català i 'extrema dreta' amb Rússia

Iratxe Garcia, presidenta del grup S&D al Parlament Europeu







La presidenta del grup S&D al Parlament Europeu , la socialista Iratxe Garcia , ha dit textualment que hi ha vincles entre Rússia i l'"extrema dreta", que exemplifica en líders com la francesa Marine Le Pen i l'italià Matteo Salvini , així com amb forces de l'independentisme català.





En una entrevista a ' El Periódico ' aquest diumenge, ha afirmat que "ambdós vincles es reflecteixen al mateix informe de la Comissió d'Interferències" del Parlament Europeu , i ha sostingut que formen part d'una estratègia russa per, en les seves paraules, desestabilitzar Europa .





Ha subratllat que aquests presumptes vincles són una preocupació a Europa i que "la Unió Europa s'ha de protegir", i per això el seu grup parlamentari ha demanat continuar amb les investigacions durant un any més.





També ha destacat que "a Europa preocupa que dins del Partit Popular Europeu hi hagi el PP espanyol, que està moltes vegades sent còmplice de l'extrema dreta", en referència al pacte de govern del PP i Vox a Castella i Lleó.



Garcia ha rebutjat que la UE estigui dificultant l'entrada d' Ucraïna a la Unió i ha defensat que són els procediments establerts als tractats: "En cap moment Europa ha dit que no a l'entrada d' Ucraïna , tenim els braços oberts, evidentment amb el procés de transformacions que ha de dur a terme el país”.





En aquesta línia, ha sostingut que " Europa està ajudant, amb un grau d'implicació molt important, Ucraïna i l'exèrcit d' Ucraïna ".

Preguntada per la creació d'una zona d'exclusió aèria, ha demanat responsabilitat a la presa de decisions i ha recordat que si s'establia la zona d'exclusió aèria i es violés, caldria entrar al conflicte.





Ha advocat per donar suport a l'oposició russa perquè "arribarà un moment en què hi hagi d'haver una resposta ciutadana per acabar amb aquest dictador", en al·lusió al president rus, Vladimir Putin.