El Congrés debatrà dimecres si el Govern assumeix el cost de la traducció del BOE a les llengües cooficials

Ferran Bel, portaveu del PDeCAT al Congrés







La Comissió de Política Territorial del Congrés debatrà dimecres que ve una iniciativa presentada pel PDeCAT en què es reclama al Govern de Pedro Sánchez que tradueixi les disposicions generals del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) a les diferents llengües cooficials de l' Estat i que assumeixi "íntegrament" aquest cost.





D'aquesta manera, la Cambra Baixa decidirà sobre aquesta proposició no de llei, en què el PDeCAT explica que el BOE tradueix al català els textos legislatius des del 1998 gràcies a un conveni de col·laboració entre el Govern central i la Generalitat , que preveia la publicació de les lleis en les llengües oficials diferents del castellà.





Aquest conveni s'encarregava de la traducció dels textos perquè apareguessin publicats al BOE i les dues administracions sufragaven al 50% les despeses, i s'ha complert any rere any fins a octubre de 2020. A partir d'aquesta data, la Generalitat va passar a fer-se càrrec de finançar la totalitat d'aquesta traducció a causa d'un canvi legislatiu al règim del sector públic del 2015, que obligava a revisar aquest tipus d'acords. Aquesta reforma no només va provocar que aquest conveni decaigués sinó que obligava a més a signar-ne un de nou per recuperar el suplement del BOE en català.



Tot i això, des del PDeCAT consideren que en un Estat plurinacional com l'espanyol ha de ser l' Administració General de l'Estat (AGE) la que garanteixi la publicació de les disposicions generals en les llengües cooficials "i la que assumeixi qualssevol despeses necessàries per a aquesta publicació" .





Per aquest motiu, el partit que capitaneja Ferran Bel al Congrés insta el Govern a modificar el Reial decret sobre publicació de les lleis en les llengües cooficials de les comunitats autònomes per garantir la publicació de les disposicions generals en les diferents llengües diferents del castellà ja assumir íntegrament aquesta despesa.

Per això, el PDeCAT suggereix al Govern que realitzi les modificacions pressupostàries necessàries per dotar a l' Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat dels recursos addicionals que necessiti per fer-ho.