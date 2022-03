Pedro Sánchez no és el Rei, ni el President de la República.

Espanya té la desgràcia de patir un president del govern que és un autèntic paranoic, amb un greu trastorn bipolar, que es creu Déu, el president de la república, el rei, el més guapo i jove del Regne, injectant-se botox a tota hora, i tenyint-se aquests cabells blancs que ja comencen a aparèixer al cap…







Un autèntic botarate, que no té cap coneixement jurídic, ni econòmic, malgrat el seu doctorat regalat en economia, en una universitat privada de reputació dubtosa, i que pensa que el món i la història han començat amb la seva arribada al poder.





Un imbècil amb regalims, i balcons al carrer, que es pixa a la política exterior d'Estat d'Espanya, i signa una claudicació davant el sàtrapa marroquina, més llest que la gana, i que és conscient de la debilitat i estupidesa de Sánchez.





Als moros a llestos i retorçats, no els guanya ningú!

I el cap de l'Estat... on és?

Però tenim Rei, o el preparat està amagat sota la taula del seu despatx, passant de tot?

Deu pensar: dóna'm pa i digues-me ximple.

Li aconsello que parli amb el seu pare, i negociï amb els àrabs a veure si li fan bon preu -dos per un-, quan s'exiliï d'Espanya, d'aquí a una mica, no sé si amb la seva encara dona, la republicana, o només.





Per les seves filles que no es preocupi, que sempre poden demanar places de dependents a El Corte Inglés…





La Constitució estableix a l'article 56 que “El Rei és el Cap de l'Estat…, assumeix la més alta representació de l'Estat espanyol en les relacions internacionals…”, etc.





Així mateix, l'article 63 regula que "el Rei correspon manifestar el consentiment de l'Estat per obligar-se internacionalment per mitjà de tractats, de conformitat amb la Constitució i les lleis".





Joan Carles I, “el demèrit”, ja va trair els sahrauís, sent cap de l'estat en funcions, mentre Franco estava agonitzant, prometent defensar-los, vestit de capità general, i visitant les nostres tropes al Sàhara.





Va ser la seva primera traïció als sahrauís en particular, i als espanyols en general, a les quals van seguir moltes altres, entre puta i puta, i entre comissió i comissió…





Un exemple de Borbó, entenent Borbó com a degeneració!

Ara, i com molt bé diu Algèria, Espanya ha traït per segona vegada els sahrauís, de la mà de Pedro Sánchez, el mentider impostor, i amb el rei Felip VI posant-se de perfil, i mirant cap a un altre costat, per no veure res .

Decididament, aquests Borbons sobren.





Ítem més, per què estem mantenint 350 diputats, a cos de virreis, quan realment no controlen el govern, ni pinten res…?







L'article 94 de la Constitució estableix que: “La prestació del consentiment de l'Estat per obligar-se per mitjà de tractats o convenis requerirà la prèvia autorització de les Corts Generals en els casos següents:





a) Tractats de caràcter polític.





El cas del qual ens ocupa i preocupa.





O és que algú dubta del caràcter polític d'aquesta baixada de pantalons, que canvia totalment la política exterior de l'Estat espanyol, pel que fa al Sàhara Occidental?

Pedro Sánchez, el rei duplicat, o el president d'una república que no existeix més que en la seva imaginació calenta, fa i desfà el que li dóna la gana, estil Felip II.





Solament que Felip II va ser un gran Emperador, un governant, i un home d'Estat, i aquest no és més que guanyat de tempta, i material de rebuig.





Estic apesarat, avergonyit, avergonyit, de veure com a “governa” Espanya, com si fos una finca particular, o aquella empresa dels seus pares a qui no para d'injectar-li subvencions.





Decididament, aquest home ha de passar per la banqueta dels acusats, per explicar a la Justícia, ia tots els espanyols, les contínues traïcions a la Pàtria.