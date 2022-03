Unió pel Mediterràni aposta per solucions basades en la natura per abordar desafiaments globals

Canvi climàtic | @EP





La Unió per la Mediterrània (UPM) ha apostat per promoure les “solucions basades en la naturalesa” per abordar desafiaments socials globals, com el canvi climàtic, les catàstrofes naturals, la seguretat energètica i el creixement urbà, entre d'altres.





Les solucions basades en la natura consisteixen a "promoure l´ús d´ecosistemes naturals a través d´intervencions de conservació o restauració", informa la UPM en un comunicat amb motiu del Dia Mundial de l´Aigua 2022 , que se celebrarà el dimarts 22 de març.





Són aplicacions del món real que posen de manifest els beneficis de la naturalesa i els ecosistemes saludables, “proporcionant un retorn de la inversió tangible i fent una contribució substancial al benestar humà”.





Amb l'objectiu de fomentar una conservació més eficaç de favetes crucials com els aiguamolls, "els ecosistemes més productius i que proporcionen serveis crítics per a 500 milions de persones", la UPM dóna suport al projecte ' Wetland-Based Solutions project ' (Solucions basades en aiguamolls ), promogut per MedWet .





Aquest projecte situa els aiguamolls costaners com a actius clau per a la implementació de solucions basades en la naturalesa que contrarestin impactes antropogènics i, en particular, el canvi climàtic. Aquesta iniciativa pionera, fruit d'una col·laboració entre 30 socis experts en zones humides de 10 països, pretén "salvar, restaurar i gestionar solucions basades en la natura excepcionals a la costa mediterrània", en benefici de les persones, el seu benestar i la vida silvestre, on hi viu un terç de les poblacions mediterrànies.



La UPM ha recordat que la pesca costanera i l'agricultura sostenible depenen d'ecosistemes d'aiguamolls costaners saludables, que proporcionen fonts de nutrició baixes en carboni importants per a la població creixent. Aquestes zones també tenen un paper vital per mitigar el futur augment de la temperatura i els seus serveis ecosistèmics "es troben entre els hàbitats més productius del món i es poden considerar com a 'supermercats biològics'".





La UPM també ha recalcat la importància d'apostar per aquest tipus de solucions perquè actualment la crisi climàtica "està afectant el Mediterrani un 20% més que la resta del món".