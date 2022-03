El Saló de l'Ensenyament tanca amb 'èxit' l'edició del 2022

Saló de l'Enseyament | @EP





El 31 Saló de l'Ensenyament ha clausurat aquest diumenge una edició amb 200 expositors i que ha reunit 4.000 visitants en cinc dies de celebració, des que va començar aquest dimecres al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona.





En un comunicat aquest diumenge, Fira de Barcelona ha celebrat "el gran èxit de participació que confirma el saló com a principal referent" per orientar els estudiants a l'hora d'escollir itinerari formatiu, i que ha esgotat totes les entrades a la venda.





Els graus de medicina, psicologia, administració i direcció d'empreses, infermeria o enginyeria informàtica, així com els programes d'àmbits com els videojocs, la ciberseguretat o el medi ambient han estat alguns dels que han rebut més consultes per part dels visitants.





Pel que fa a la Formació Professional , els cicles de matèries com l'administració i les finances, educació infantil, integració social o laboratori clínic i biomèdic, juntament amb estudis d'auxiliar d'infermeria, farmàcia o parafarmàcia també han tingut “gran acceptació”.





El mateix recinte també ha acollit els dies 18 i 19 de març la 17a edició de Futura, el Saló de Màsters i Postgraus , amb més de 50 expositors d'universitats públiques i privades, col·legis professionals i escoles de negoci.





En aquest saló, la internacionalització dels estudis, així com els programes relacionats amb les ciències de la salut, l'educació primària i infantil, l'economia i el periodisme han centrat la major part de les consultes de l'alumnat.





En total, la Setmana de la Formació i el Treball , formada pel Saló de l'Ensenyament i Futura , ha reunit en conjunt més 85.000 visitants fins aquest diumenge al migdia.