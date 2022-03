Raül Romeva qualifica com a 'error garrafal' la posició de Sánchez sobre el Sàhara

Raül Romeva, exconseller de la Generalitat de Catalunya | @EP



L'exconseller Raül Romeva ha considerat aquest diumenge que la militància del PSOE i del PSC està "incòmoda" amb la posició del president del Govern, Pedro Sánchez , respecte al pla d'autonomia per al Sàhara plantejat pel Marroc .





En declaracions als periodistes prèvies a l'acte memorial d' ERC als Fusilats del Camp de la Bota a Sant Adrià de Besòs , ha defensat que la posició de Sánchez respon a la seva voluntat de “posar en valor les apostes colonialistes del règim del Marroc en relació al Sàhara ”.





Ha dit textualment que es tracta d'un gravíssim error i una "equivocació garrafal", ha demanat actuar des d'una perspectiva política regional que permeti assolir un equilibri, i ha instat Sánchez a donar explicacions.





"Es tracta d'un canvi de registre molt sobtat, que no estava previst i sorprèn per la seva incoherència", ha dit Romeva , que ha recalcat que el Govern , fins ara, havia buscat un equilibri per defensar els drets del poble sahrauí.





També ha sostingut que la dependència del gas fa que Espanya sigui vulnerable i depenent de la geopolítica, per això ha demanat "accelerar la sobirania energètica" del país.

En aquest sentit, veu "delicades" les relacions amb Algèria , per la qual cosa ha instat a construir-les en un marc d'estabilitat regional perquè es puguin consolidar.





En relació amb la commemoració, Romeva ha demanat no oblidar aquest tipus de fet, ha assegurat textualment que el feixisme no ha desaparegut i ha assegurat que “no valen actituds tènues” davant d'això.