L'Espanyol guanya el Mallorca i s'acosta a la permanència (1-0)

Raúl de Tomás, jugador del RCD Espanyol | @EP





L' Espanyol torna a fer del RCDE Stadium i s'emporta els tres punts contra el RCD Mallorca . La dupla Darder-De Tomás va ser clau per aconseguir el triomf davant d'un Mallorca en plena crisi. Els de Luis García Plaza han signat la seva sisena derrota consecutiva i ja estan coquetejant amb posicions de descens a unes poques jornades per arribar al final de la temporada.





El primer xut del partit va arribar al minut 5. Va ser Raúl de Tomás l'encarregat de crear perill però va marxar desviada. Una acció que va arribar just abans d'una de les jugades amb polèmica del partit quan Ángel va caure a la vora de l'àrea en un xoc amb Cabrera . Després de diversos minuts de revisió del VAR, Muñiz Ruiz no va indicar penal a causa d'una falta de Jaume Costa a l'inici de la jugada.





Pocs minuts després, Muriqi va poder obrir el marcador en una rematada a la sortida d'un córner, però Diego López va evitar el gol. El ritme era força lent ia l' Espanyol li costava produir jugades en atac i només va ser Embarba qui aconseguia crear una mica de perill. En una jugada aïllada del partit, Herrera va robar a Baba la pilota al seu propi camp perquè Darder arrenqués una conducció veloç i filtrés una passada precisa a Raúl de Tomás perquè el davanter fes el primer i únic gol del partit.





A la segona part, Diego López va ser substituït per molèsties al bessó. El ritme seguia sent baix encara que el Mallorca havia decidit fer un pas endavant i ser una mica més agressiu. Tot i la millora dels de Luis García Plaza , els periquitos van ser els que van poder ampliar el marcador. De Tomás ho va intentar però al mà a mà amb Sergio Rico , aquesta vegada la sort va caure del costat del porter. Amb el pas dels minuts, el Mallorca intentava fer-se el propietari del partit i pressionar els de Vicente Moreno però no aconseguien crear perill. Tan clara va veure la victòria el tècnic periquito que va decidir donar descans a Raúl de Tomas que va marxar ovacionat del RCDE Stadium . Amb aquest triund, el RCD Espanyol es col·loca amb 36 punts i ja acaria la salvació