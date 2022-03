El camp es mobilitza a Madrid i exigeix la fi de l'especulació davant l´alça de matèries primeres

Concentració de pagesos | @EP





El sector del camp s?ha manifestat aquest diumenge pels carrers de Madrid. Milers de pagesos, ramaders, regants i caçadors procedents de diferents punts d'Espanya han exigit mesures urgents i un futur per al medi rural, que està patint l'actual conjuntura sociopolítica, especialment per la guerra a Ucraïna i la vaga de transports, i per l'augment generalitzat dels costos derivats de l'alça de les primeres matèries.





Sota el lema ' El món rural desperta ', els manifestants, més de 400.000 persones, segons les estimacions de les organitzacions convocants, que s'han traslladat a Madrid a més de 1.500 autobusos, han viscut una "cita històrica", que han qualificat de un "abans i després" per al sector agrari. Tot i això, la delegació del Govern ha xifrat en 150.000 participants la participació ciutadana en aquesta manifestació.





Durant el transcurs de l'acte reivindicatiu, que s'ha iniciat passades les 11.00 hores, agricultors, ramaders i caçadors, acompanyats per 45 tractors, portaven cartells i pancartes amb lemes ' Per un món rural viu sense almoines ' o ' La supervivència del camp és de tots '.

La mobilització, que s'ha desenvolupat en un ambient festiu, amb un gran nombre d'animals, entre ells cavalls, gossos o galls, i tamborradas, s'ha iniciat a la Plaça Emperador Carlos V, davant del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació , i ha recorregut el Passeig de la Castellana per arribar a la Plaça de Sant Joan de la Creu, seu del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.





Agricultors i ramaders denunciaven als cartells la greu situació en què es troben i recordaven la importància d'un sector que és estratègic, com es va demostrar a la pandèmia. Així, lluïen pancartes amb lemes de ' Si el camp no es mou, la ciutat es mor ' o ' Sense el sector agropecuari, el teu frigorífic servirà d'armari ', recordant a la capital espanyola als ciutadans que ' Si el camp no produeix, la ciutat no menja '.





El president d'Asaja, Pedro Barato , ha afirmat que el camp ha dit "ja n'hi ha prou" a Espanya "d'una forma tranquil·la i assossegada" i ha afegit que "si l'Executiu no atén les seves peticions és perquè és un irresponsable". "El camp ha vingut a dir prou ja que ens facin xulo, que ens ataquin des del mateix Govern i de posar en risc l'alimentació i el treball de moltes famílies", ha afirmat Barato , per a qui "el Govern no té excusa" .





Per part seva, el secretari general de COAG, Miguel Padilla , ha assenyalat que el món rural arriba a Madrid a demanar "respecte, atenció i suport" ia reiterar el seu compromís per seguir produint aliments per a la població com ho ha fet durant la pandèmia. A més, ha reclamat "mesures urgents" a l'Executiu que permetin corregir la greu situació d'increment de l'energia, els carburants i les matèries primeres.





Mentre que el secretari general d'UPA, Lorenzo Ramos , ha afirmat que aquesta manifestació és un "toc d'atenció" al Govern ia les administracions públiques perquè tractin un pla de xoc que combati la situació de pujada de preus en tots els costos de producció i els efectes de la sequera.





Així mateix, Ramos ha sol·licitat al Govern que controli l'especulació davant de l'increment "injustificat" de moltes matèries primeres. "No entenem que un producte fitosanitari valgui tres cops més que l'any passat o que l'oli de gira-sol s'hagi disparat de preu", ha assenyalat.





Els ramaders, al ritme del so dels esquellots, clamaven per la supervivència del seu mode de treball amb lemes com la ' Ramaderia espanyola al límit ', ' No farmers, no food' , així com proclames com ' Per la supervivència de la ramaderia extensiva, no al llop ', ' SOS, el món rural se'ns mor ' o ' No a la inclusió del llop al llistat del Lespre '.





Per la seva banda, els caçadors han estat també molt presents a la manifestació d'aquest diumenge amb una participació molt nombrosa, en què han estat acompanyats dels seus cavalls i gossos, i on portaven pancartes en què defensaven els seus drets: ' Llei anticassa = atur ' i ' Caça = gestió sostenible '.





La històrica cita que s'ha celebrat aquest diumenge a Madrid ha concentrat també nombrosos dirigents polítics que han volgut acompanyar el medi rural en les seves reivindicacions per la capital. D'aquesta manera, la portaveu del Grup Popular al Congrés i coordinadora general del PP, Cuca Gamarra , que estava acompanyada pels eurodiputats Esteban González Pons i Juan Ignacio Zoido , ha reclamat al Govern que "escolti" i "dialogui" amb l' Espanya "real" que ha sortit avui al carrer per defensar el medi rural, que necessita mesures "urgents" per "sobreviure".





Per la seva banda, el president de Vox , S antiago Abascal, també s'ha acostat a donar suport a agricultors, ramaders i caçadors. "És una mostra del cansament del món rural. Hem de defensar la nostra economia, la nostra sobirania alimentària i una manera de viure que ha estat criminalitzada i que ha posat a la vora de la ruïna molts dels nostres compatriotes", ha indicat.





Mentre que el vicesecretari general de Ciutadans (Cs) i portaveu adjunt d'aquest grup al Congrés dels Diputats, Edmundo Bal , ha exigit al president del Govern, Pedro Sánchez , que actuï "ja" davant l'escalada de preus, ja que " no hi ha paciència que valgui” per a les famílies i treballadors del camp que estan “amb l'aigua al coll”.





No només polítics han volgut donar suport, ja que el món del toro també ha estat present a la manifestació que ha transcorregut pels carrers madrilenys amb la presència de figures del toreig com el madrileny El Juli.