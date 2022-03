Diari d'un pacient d'ictus arriba a la 2a. Edició.

Ramiro Grau Morancho, col·laborador de CatalunyaPress |@EP







El nostre col·laborador Ramiro Grau Morancho , jurista i escriptor, i ara pacient sanitari, acaba de publicar la segona edició del seu “ Diari d'un pacient d'ictus ”, on narra les peripècies de la malaltia, un dur infart cerebral, el procés de recuperació , les seqüeles permanents, de per vida, etc., tot això en un to positiu, donant gràcies a Déu per seguir viu, i agafant-se fortament a aquesta Creu que el Senyor li ha donat, sens dubte pels seus molts pecats, com diu ell amb el seu particular humor sorneguer aragonès.





També diu que no s'han d'agafar vacances, ja que l'ictus li va donar el 15 d'agost del 2021, quan feia escassament cinc dies de vacances a la seva localitat natal de Laguarres, a la Ribagorça, província d'Osca.





Gràcies a la ràpida intervenció del 112, i al programa codi ictus del SALUT aragonès, van poder agafar-lo a temps, i encara que va estar més de tres mesos ingressat a l'Hospital Miguel Servet de Saragossa, actualment està en franc procés de recuperació, amb la ajuda dels neuròlegs, metges rehabilitadors, fisioterapeutes i terapeutes ocupacions, tots grans professionals, igual que la resta del personal del vaixell insígnia de la sanitat aragonesa.





Per això, i per ser de justícia, dedica el llibre, entre d'altres: “A tot el personal de l'Hospital Universitari Miguel Servet, de Saragossa, que han demostrat, amb escreix, que ésser sanitari no és una professió, sinó una vocació”.





La segona edició del llibre afegeix vint pàgines a la publicació primigènia, i porta un excel·lent Pròleg del Professor i escriptor el senyor José Antonio Bielsa Arbiol, a qui també està dedicat el llibre.





Es compon d'un total d'onze capítols o articles, i n'hi ha afegit, criticant la segregació dels no vacunats, l'existència del passaport Covid, que considera inconstitucional, i propi de dictadures comunistes, i l'existència de milions d'espanyols que es consideren màsters a Covid, indicant, en to d'humor, que el govern crearà un nou títol, per a analfabets intel·lectuals, de “Master a Covid-Idiota”.





Critica, així mateix, el fet que Espanya sigui un hospital universal, i aquí vinguin milions d'estrangers a “gaudir” d'una sanitat pagada per tots nosaltres…, però que per a ells és gratis total. I a sobre, amb exigències, com si tinguéssim l'obligació d'atendre'ls, a cos de rei!





Així mateix que "Els espanyols d'origen patim una política social racista", en el sentit que som pitjor atesos, tant pel sistema sanitari, en particular, com en general per totes les administracions públiques, de manera pitjor que els estrangers, doncs sembla que som ciutadans de segona… I no li falta raó!





En definitiva, un llibre de 64 pàgines, que es pot llegir d'una tirada, i que es ven exclusivament per Amazon, en format paper, al preu de venda al públic de 9,90 euros.





Felicitem Ramiro per la segona edició d'aquesta petita, però gran obra.