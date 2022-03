L'ICF presenta un recurs després de no obtenir la llicència bancària desestimada pel Banc d'Espanya

Banc d´Espanya | @EP





El Banc d'Espanya va desestimar al febrer la petició de l' Institut Català de Finances (ICF) d'obtenir llicència bancària, i això ha presentat un recurs aquesta setmana.

Segons ha avançat ' La Vanguardia ' i han confirmat fonts de la Conselleria d'Economia i Hisenda a Europa Press aquest diumenge, la sol·licitud s'ha desestimat "per alguns tècnics" i per falta d'un informe favorable de la Comissió Europea que demana el Banc Central Europeu (BCE) per tramitar aquesta llicència.





La Conselleria considera que els motius tècnics al·legats corresponen a “divergències interpretatives resolubles” i espera que el recurs permeti solucionar-los. Les fonts consultades han insistit que l'objectiu del Govern continua sent tenir un banc públic català i, encara que intentaran aconseguir-ho obtenint la llicència bancària, “es comencen a estudiar altres vies alternatives”.





Va ser al març del 2021 quan l' ICF va presentar al Banc d'Espanya la sol·licitud formal per obtenir la llicència, sent la "primera" entitat financera pública a fer aquesta petició, i des del que el Banc d'Espanya ha presentat dos requeriments d'informació que han rebut resposta.





L'abril del mateix any es va aprovar un acord de Govern pel qual s'autoritzava l'ICF a constituir la societat ICF Banc i se'n van aprovar els estatuts.