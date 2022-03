Es dispara l'oferta de iots de luxe en construcció a causa de la guerra a Ucraïna

Iots a alta mar | @EP





La situació d'incertesa que es viu al món a causa de la guerra a Ucraïna ha provocat que molts sectors hagin entrat en crisi. Però com en tot, sempre hi ha algun sector se'n beneficia i un és el dels iots de luxe. Les sancions imposades pels països d' Occident als oligarques russos no només afecten les seves propietats actuals sinó també les futures. A més de permetre la immobilització dels vaixells d'esbarjo privats dels magnats russos, les sancions també estan afectant els superiots en construcció.





De la nit al dia, els constructors navals no poden acceptar cap mena de pagament procedent d'algun dels afectats de l'elit russa per les mesures. Seria lògic pensar que aquesta situació podria suposar un problema seriós per als constructors navals, però no està sent el cas. Els constructors estan rebent múltiples ofertes per fer-se càrrec d'aquestes embarcacions a mig fer. Per a certs rics, aquesta és una oportunitat per saltar alguns llocs a la llista d'espera per aconseguir un superjate.









Segons un informe de SuperYacht Times de 2021, els russos representar el segon grup més important de propietaris de vaixells d'esbarjo privats al món i, és per això, que se suposa que deuen haver moltes embarcacions a mig construir a les drassanes. Des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ja són moltes les embarcacions de luxe que han estat immobilitzades.





Per exemple, els Estats Units han prohibit als seus ciutadans treballar al superiat Dilbar , de 600 milions de dòlars; del magnat Alisher Usmanov . Itàlia també ha confiscat un megaiot de 578 milions de dòlars, propietat del multimilionari Andrey Melnichenko . Espanya ha fet el mateix amb tres megaiots: el Valerie , a Port de Barcelona ; el Lady Anastasia , a Port Adriano ; i el megaiot Crescent , abanderat a les Illes Caiman i de 135 metres d'eslora i 21 de màniga, segons ha informat el Ministeri de Transports.





Davant d'aquesta situació, alguns oligarques russos han optat per traslladar les embarcacions de luxe a zones més segures per a les seves propietats. Un d'ells ha estat Roman Abramovich , propietari del Chelsea , que pel que sembla, hauria traslladat el seu superiot Solaris de 513 milions d'euros a les aigües de Turquia . El segon vaixell d'esbarjo privat d' Abramóvitx , l' Eclipse , es troba atracat davant de les costes d' Algèria .





A altres ciutats del món, els rics també temen pels seus iots però no a causa de les sancions a oligarques russos sinó a conseqüència de les restriccions davant l'augment de casos de coronavirus. Els residents rics de Hong Kong s'han afanyat a vendre o enviar els seus iots i cotxes de luxe fora del territori xinès.





Les empreses especialitzades en el transport marítim i la intermediació asseguren que les consultes i les reserves han augmentat conforme els expatriats feien plans per fugir de Hong Kong . El mes passat, una empresa va traslladar 53 cotxes des de la ciutat al Regne Unit i 47 persones més han realitzat reserves per a les primeres setmanes de març. Segons dades de My Car Import que recull el Financial Times , aquesta xifra duplica el nombre de vehicles enviats el mateix període de l'any passat.





Un augment similar estan experimentat les empreses de transport de iots. Charles Massey, de Sevenstar Yacht Transport , destaca la diferència amb el volum d'enviaments realitzats l'any passat. El 2021, l'empresa va transportar menys de 10 iots fora de la ciutat. Només aquest mes, han enviat 5 embarcacions a l'estranger. A més, s'han incrementat les consultes per treure iots de Hong Kong , amb destinació a Phuket , a Singapur , a Europa . El transport d'un vaixell d'esbarjo privat pot costar entre 200.000 i 1 milió de dòlars. Pel que fa al nombre de iots posats a la venda, la xifra ha augmentat entre un 20% i un 30% en comparació del mateix període de l'any anterior, d'acord amb les dades de l' Àsia Boating Limited.





OLIGARQUES RUSSOS A ESPANYA BUSQUEN VENDRE O MOURE ELS SEUS IMMOBLES





Mikhail Fridman

És un magnat rus, que és el propietari del 77% de l'accionariat dels supermercats Dia i del banc rus Alfa Bank . L'oligarca és considerat per la UE com "un dels principals financers de Rússia i facilitador del cercle més proper a Putin " , encara que ha tractat de desmarcar-se de la decisió de Putin d'envair Ucraïna .

També ha buscat desaparèixer de la cúpula de Dia , deixant el consell de LetterOne , la instrumental amb què va prendre els supermercats el febrer de 2019. Stephane Ducharme, executiu germà-americà alfil de Fridman , però, segueix controlant la cadena de distribució.





Vagit Alekperov

És ex Ministre de Petroli de la Unió Soviètica i president i màxim accionista de Lukoil , la petroliera segona de Rússia .

Alekperov , de 72 anys, va crear aquest empori a partir de tres camps de petroli caucàsics que li van caure a les mans quan es dissol l' URSS .

L'empresari pertany al nucli més proper de Putin . El matí del 24 de febrer, de fet, trans iniciar l'atac a Ucraïna , el President rus va cridar a Alekperov a la seva presència, juntament amb 12 oligarques més.





Andrey Molchanov i Sergey Chemezov



El primer, magnat de la construcció i el negoci immobiliari que ocupa diversos càrrecs públics sota el paraigua de Putin , ocupa el megaiot, Aurora , al port de Barcelona .

Tot, concretament a la drassana de MB92 del Port , des d'on es recalen els vaixells més luxosos del món per sotmetre's a tasques de manteniment i refit, també hi ha el megaiot de Chemezov . Aquest oligarca és un vell amic de l'autòcrata rus des que tots dos treballessin per a la KGB a l' Alemanya Oriental , i ara està al capdavant del conglomerat públic Rostec , una de les peces clau del complex militar-industrial rus.





Viktor Vekselberg



Finalment, al Port de Palma de Mallorca , un altre milionari rus té atracat el seu iot, el Tango .Viktor Vekselberg. Nascut a Ucraïna i amic de Putin , és un dels homes més rics de Rússia; en concret, el quart.

Segons la revista Forbes té una fortuna de 9,3 mil milions i ocupa el lloc 262 al llistat de persones més riques del món. Posseeix l'empori d'alumini més gran del món i va ser responsable de crear el Silicon Valley rus.

Vekselberg és president de l'empresa de gestió d'actius Renova Group i el 2018 va ser sancionat pels EUA per ser un dels oligarques propers a Putin .

El vaixell atracat a Espanya , el Tango , valorat en uns 150 milions d'euros, compta amb 77 metres d'eslora.