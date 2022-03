El Barça trepitja el Reial Madrid al Clàssic del Bernabéu

Vaig dembel·lar en un entrenament del FC Barcelona @ep





Les apostes de cara al Clàssic d'aquest diumenge al Bernabéu eren variades. Hi havia els que s'atrevien a apostar pel Barça, que no té res a veure amb l'equip a mig fer i amb poca confiança que es va trobar Xavi quan va aterrar a la banqueta. Però la majoria encara confiaven més en el Reial Madrid, que és l'actual líder de la Lliga i, fa uns mesos, era molt millor equip.







Però la veritat és que tot podia passar, perquè com dèiem Xavi ha trobat la fórmula per fer que els blaugrana s'exhibeixin cada vegada que salten al terreny de joc . Els fitxatges per a la línia ofensiva, l'estratègia, la confiança que els ha fet tenir en si mateixos. Tot influeix perquè acumulin bons resultats i hagin pogut golejar, fins i tot, el Reial Madrid per 0-4.





El conjunt blanc va saltar al terreny de joc sense Benzema , l'estrella de l'equip, que va causar baixa per lesió. Era un Clàssic amb tot decidit, ja que el resultat no influiria en la lliga i, per tant, Ancelotti va creure que no era oportú arriscar . A més, Valverde va entrar a l'onze per protegir la banda de Jordi Alba i Modric va jugar de davanter . Aquests van ser alguns dels canvis d'Ancelotti. I no van ser encertats.





Xavi, per la seva banda, va fer entrar Dembélé d'inici , perquè formés la línia ofensiva al costat d'Aubameyang i Ferran Torres. I Araújo va sortir en defensa en lloc de l'experimentat Dani Alves. En aquest cas, la decisió va sortir millor. Dembélé va ser l'encarregat d'assistir Aubameyang i Araújo perquè marquessin els dos primers gols de l'equip i se n'anés amb un 0-2 al marcador al descans.





Però la superioritat blaugrana no es va notar només en el resultat, sinó en molts altres factors. Els homes de Xavi es van emportar la posesió (60%), van rematar 18 vegades per 14 que ho va fer el quadro blanc i, d'aquestes, van ser 10 a porta, mentre que només ho van fer quatre xuts del Reial Madrid .





El conjunt català va dominar el matx , feia passades encertades i decidides . No titubejava. Es creia millor, jugava arriscant, valent , i així ho va ser durant tot el matx. Estava còmode. El Reial Madrid es va transformar en un equip manso, que es va veure superat i es va sentir impotent i asfixiat al veure que res no podia fer. I Courtois va haver d'aparèixer repetides vegades perquè el resultat no fos encara pitjor.





Tot i això, el porter del conjunt blanc no va poder evitar evitar el tercer i el quart gol, que van arribar pocs minuts després de començar la segona meitat. Primer va ser Ferran Torres , després d'una jugada en què De Jong va combinar amb Dembélé, per deixar-li la pilota a Aubameyang i que aquesta la cedís amb una gran passada al valencià.





Finalment, Aubameyang va rematar el partit amb un quart gol, en aquesta ocasió una mica surrealista. I és que l'assistent del partit va aixecar el banderí, i per això la defensa del Reial Madrid va frenar. Però l'àrbitre no va xiular res i Aubameyang va rematar a porta superant el porter rival.





Amb això, el conjunt blaugrana va aconseguir tres punts que, si bé no li serveixen per guanyar la Lliga, sí que ho fan per aferrar-se al segon lloc. I és que ara mateix es troben a tan sols tres punts del Sevilla ia 12 del Reial Madrid, havent jugat un partit menys que tots dos equips.